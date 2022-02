Menù della domenica come se fosse un picnic in casa

Come fare quando il tempo è brutto e non ci permette la classica gita fuori porta, inventiamoci un menù buono per il picnic stando in casa

Abbiamo deciso che per una domenica invece del classico pranzo con antipasti, primi, secondo e dolci, mangeremo, come se fosse un picnic.

Un soufflè, uno sformato, una torta salata, tutti piatti che possiamo anche preparare in largo anticipo e mettere a scaldare quando serve. Un menù alternativo per una giornata in compagnia, ma senza stress.

Menu dellla domenica versione pic nic

Soufflé con le zucchine e salsa di brie

Potete servirlo come antipasto o come secondo piatto, perché il soufflé è sempre una soluzione ideale e anche comoda. L’idea è quella di servirlo in ciotoline monoporzione, oppure prepararlo in uno stampo da plumcake e poi portarlo in tavola a fette. L’importante è che gli ingredienti siano genuini, di prima scelta.

In questo caso serviranno delle zucchine preferibilmente fresche, del brie (che potete anche mescolare con altri formaggi tipo la gorgonzola), panna fresca, uova, formaggio grattugiato e fecola di patate.

Le zucchine saranno saltate in padella, i tuorli entreranno direttamente in padella e gli albumi saranno montati a neve, la cottura in forno sarà anche sufficientemente veloce. A far la differenza, il sapore del brie che non deve sovrastare ma accompagnare il piatto. Una vera bontà.

Sformato di zucchine e patate vegano

Dopo un soufflé, ecco uno sformato sempre con le zucchine come protagoniste insieme questa volta alle patate. Un piatto vegano che in realtà piace e tutti anche perché molto pratico sia da cucinare che da mangiare.

E in più c’è il vantaggio che non dobbiamo usare panna o besciamella. Per questo il risultato finale sarà anche più leggero. Oltre alle patate e alle zucchine serviranno una manciata di mandorle, del prezzemolo fresco e dell’ottimo olio extravergine di oliva. Il principio è quello dello sformato a strati, molto easy da comporre. In 20 minuti di forno il vostro piatto è pronto.

Torta di zucchine e ricotta light

A chiudere questi trittico, ancora zucchine ma in versione light insieme alla ricotta. Una sublime torta salata che può diventare anche un’idea carina per un buffet oltre che per un pranzo al sacco. Usate la ricotta vaccina che in questo caso è più indicata rispetto a quella di pecora e sposa benissimo il sapore delicato delle zucchine. Per la terza volta, ci servirà il forno ma anche in questo caso potete cuocere prima e scaldare.