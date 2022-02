Harry e Meghan avevano un accordo con i paparazzi? Tutta la verità

Secondo alcuni commentatori le fotografie di Harry e Meghan derivano da un accordo con i paparazzi. Perché i Sussex lo avrebbero fatto?

Nel corso della scorsa settimana la Principessa Eugenie di York e suo marito Jack Brooksbank sono volati negli Stati Uniti per una vacanza. Dopo diversi anni, quindi, i due affezionatissimi cugini si sono ritrovati e sono andati fuori a cena, ma diversi dubbi sono nati sul motivo del loro incontro.

Da quando hanno abbandonato il Regno Unito e si sono trasferiti prima in Canada e poi negli States, Harry e Meghan hanno dichiarato di voler godere di una privacy assoluta al fine di proteggere se stessi e i loro due bambini.

Per questo motivo non sono state mai diffuse fotografie di Lilibet sui social e anche le fotografie pubbliche di Archie sono davvero molto poche.

Nonostante questo i Sussex si sono fatti vedere moltissimo in pubblico, lavorando attivamente per promuovere le iniziative di solidarietà e promozione sociale che hanno attivato con la loro fondazione Archewell.

Non appena i due hanno messo piede fuori di casa per una questione privata, però, sono stati beccati dai paparazzi. Si tratta di una situazione prevedibile, trattandosi di due celebrità, no? Eppure, secondo molti qualcosa non torna e dietro alle fotografie “rubate” ci sarebbe molto di più.

Harry e Meghan hanno davvero un accordo con i paparazzi?

Dal momento che Eugenie e Jack si sono trattenuti diversi giorni negli Stati Uniti hanno avuto modo di trascorrere diverso tempo insieme ai Sussex. Le due coppie si sono anche concesse una cena fuori senza bambini ed è proprio lì che i paparazzi sono “partiti all’attacco”.

Nelle fotografie diffuse prima sui tabloid americani e poi sui principali social, si vedono Harry, Meghan Eugenie e Jack a cena in una veranda.

I quattro sembravano essere perfettamente a proprio agio e sembravano anche trascorrere una serata spensierata.

Alcune cose hanno portato molti a pensare, però, che si trattasse di un incontro combinato con i paparazzi e che i Sussex lo abbiano fatto per un motivo in particolare.

I dettagli che “non tornano” sono diversi.

Il ristorante è stato identificato come il ristorante italiano Caruso, che si trova a circa due ore di distanza da Montecito, il quartiere di Los Angeles dove abitano Harry e Meghan. Il ristorante è ubicato in una zona balneare piuttosto tranquilla e non assiduamente frequentata dai VIP.

Trattandosi di un ristorante extra lusso, fino a qualche tempo fa il ristorante assicurava ai propri ospiti l’accesso a una spiaggia privata. Oggi però il ristorante non detiene più l’esclusiva sull’utilizzo della spiaggia, che quindi è diventata una spiaggia pubblica.

D’inverno i tavoli che guardano verso la spiaggia sono riparati da un dehor di plastica isolante, quindi non esattamente la sistemazione più chic offerta dal ristorante! Inoltre, c’è da chiedersi per quale motivo si dovrebbe scegliere di cenare circondati dalla plastica di notte, senza quindi nemmeno poter godere della vista del mare.

Non sarebbe stato meglio prenotare un tavolo all’interno della struttura e non all’esterno?

Tra le altre cose, dalle fotografie si capisce che i paparazzi erano davvero vicinissimi alla struttura e che avevano potuto avvicinarsi passando dalla spiaggia pubblica.

Non è molto strano che gli agenti di sicurezza di Harry e Meghan non abbiano notato i fotografi o che li abbiano fatti passare? Non bisogna dimenticare che Harry e Meghan hanno creato moltissimi problemi in merito al tornare in Inghilterra. Il loro problema principale sembra essere il fatto che non sia stato trovato un accordo con la polizia per assicurare una protezione totale ai Sussex.

Molto strano quindi che gli agenti della sicurezza privata dei Sussex, così efficienti secondo Harry, non siano stati in grado di fare l’unica cosa di cui necessitano i loro datori di lavoro: tenere lontano i fotografi!

Secondo i più maligni, quindi, l’intera serata era una messa in scena realizzata in accordo con i paparazzi.

I Sussex avrebbero prenotato il tavolo per sé e per la coppia loro ospite in maniera da essere “a favore di camera”. Anche la disposizione dei posti a sedere sarebbe stata accuratamente studiata: l’unico a dare le spalle ai paparazzi era Jack, la persona “meno interessante” dal punto di vista del gossip.

Molti sui social hanno fatto notare che i VIP che non vogliano essere fotografati tendono a occupare tavoli ai piani superiori o comunque nelle sale interne dei ristoranti. Inoltre, se costretti a sedere accanto alla finestra, chiedono di chiudere le tende o si siedono in maniera da non essere fotografati. In questo caso, al contrario, tutto sembrava disposto in maniera da rendere più semplice possibile il lavoro dei fotografi.

Perché tutta questa strategia? Secondo alcuni per capire il senso della manovra bisogna osservare cosa sta accadendo dall’altra parte dell’Oceano. In Europa questi sono i giorni della prima uscita di Kate senza William. Si tratta in assoluto del primo viaggio reale di Kate senza un altro componente della Royal Family e la moglie di William sta ottenendo un successone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Secondo alcuni, quindi, questa è un dispetto ben orchestrato da parte di Meghan e Eugenie. Nessuna delle due ha una particolare simpatia per Kate e, quindi, avrebbero fatto tutto ciò che era in loro potere per rubarle la scena. Ci sono riuscite? In parte sì!

