Giovanna Civitillo rifatta? Le foto svelano la verità

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, si è rifatta oppure la sua bellezza è tutto frutto di madre natura? Le foto del passato e quelle di oggi svelano la verità sulla showgirl partenopea.

Giovanna Civitillo ha esordito sul piccolo schermo degli italiani indossano i panni di ereditiera in uno dei quiz show più famosi e popolari della Rai: L’Eredità. Il programma, che oggi vede Flavio Insinna alla conduzione, è stato lanciato proprio da Amadeus che durante il corso di quell’esperienza ha avuto modo di trovare l’amore della sua vita perchè i due si sono proprio conosciuti in quegli studi e da quel momento non si sono mai più separati.

Giovanna, oltre ad aver conquistato il pubblico per la sua simpatia, è nota per essere una bellissima donna dal fascino mediterraneo, ma secondo alcuni utenti della rete il suo charme non sarebbe del tutto frutto di madre natura ma si sarebbe rivolta all’aiuto del chirurgo, ma qual è la verità?

Giovanna Civitillo si è rifatta? Per scoprire la verità abbiamo deciso di mettere a confronto le foto provenienti dal suo passato e quelle del presente, in modo tale da poter provare a comprendere quale sia la verità sui presunti ritocchini.

Giovanna Civitillo si è rifatta? Le foto a confronto svelano tutto

Prima di procedere con l’argomento principale di questo articolo, è bene fare alcune precisazioni a riguardo. La prima è che questo articolo non vuole in alcun modo influenzare il giudizio che gli utenti della rete hanno sui personaggi in questione. Inoltre quanto scritto non vuole esprimere alcun giudizio morale in merito alle scelte personale degli artisti. Ognuno è libero di poter fare quello che ritiene sia giusto per il proprio corpo e la propria vita senza andare incontro a commenti spiccioli o giudizi morali. Detto questo, procediamo subito con l’argomento e vediamo insieme com’è cambiata Giovanna Civitillo negli anni.

La moglie di Amadues, che ha senza alcun dubbio fatto la scelta giusta a Sanremo 2022, facendo un rapido confronto con gli scatti appartenenti al passato con quelli più recenti, come alcuni che provengono proprio durante la sua partecipazione al Festival della canzone italiana, dove ha sempre supportato il conduttore e direttore artistico in ogni sua scelta, sembrerebbe non aver modificato nulla del suo aspetto fisico.

Giovanna Civitillo ieri e oggi appare esattamente la stessa, segno che la sua bellezza e il suo charme sono tutto frutto di madre natura e che durante il corso di questi anni ha scelto di non rivolgersi all’aiuto del chirurgo. Tant’è che è sempre bellissima come durante il giorno del suo debutto televisivo all’Eredità, quando era poco più di una ragazzina.