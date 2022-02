Una delle più grandi attrici italiane ha dovuto affrontare un vero calvario per riuscire a diventare mamma, a causa di una malattia che avrebbe potuto portarla all’infertilità. Ecco il dramma della famosa attrice italiana.

Una delle icone del mondo dello spettacolo italiano ha fatto luce, in una recente intervista, sul problema di salute che la affligge da sempre e che avrebbe potuto impedirle di avere figli. Ecco di chi si tratta.

Il dramma della famosa attrice italiana

Stiamo parlando della meravigliosa Nancy Brilli, che nello studio di Verissimo ha raccontato di soffrire da anni di endometriosi, un’infiammazione cronica benigna che comporta la crescita fuori sede di tessuto endometriale, ovvero la membrana che normalmente riveste esclusivamente la parete interna dell’utero.

L’attrice ha rivelato, durante un’intervista a Verissimo, che i medici erano convinti che non sarebbe mai riuscita ad avere figli. Nonostante le parole dei medici, invece, Nancy è riuscita a dare alla luce suo figlio Francesco, nato dalla sua precedente relazione con Luca Manfredi.

“Io stavo bene in gravidanza anche fisicamente perché non avevo queste perdite o dolore”, ha raccontato la Brilli. “Mio figlio Francesco è stato un miracolo, l’ho cresciuto con tutto l’amore del mondo, oggi ha 21 anni e va all’università”.

“Il problema dell’endometriosi è che è difficile diagnosticarla”, ha aggiunto la Brilli conversando con Silvia Toffanin. “Perché siamo abituate a soffrire e non ci dicono come stanno le cose, almeno prima era così… Fortunatamente adesso c’è più attenzione, si è capito che è una malattia molto diffusa per cui spero che ci sia più ricerca e sicuramente attenzione, perché non solo rischi di non poter avere un bambino ma è anche dolorosissima”.

Questo suo problema fisico l’ha costretta a sottoporsi a ben otto operazioni chirurgiche che l’hanno provata molto, sia fisicamente che mentalmente.

“Psicologicamente porta tante paure, un senso di colpa… Avevo il senso di colpa di essere esagerata per cui mi tenevo questo male terribile ed ero totalmente ‘ferro priva’ perché hai questi cicli che non finiscono mai, però stavo zitta, facevo finta di niente, mi sembrava di essere colpevole di qualcosa. In realtà di cosa? Purtroppo di avere un problema che non ha tuttora soluzione”.