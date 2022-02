Dramma senza fine per la dama di Uomini e Donne, che ha dovuto subire l’ennesima batosta. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo.

La dama di Uomini e Donne ha subito l’ennesima batosta che l’ha lasciata con l’amaro in bocca. Ecco cosa è accaduto.

Il dramma senza fine della dama di Uomini e Donne

Stiamo parlando della dama bresciana Ida Platano, la cui frequentazione con Alessandro Vicinanza sembra giunta al termine. Anche Alessandro, d’altronde, non sembra particolarmente convinto di proseguire la storia con Ida.

La dama ha accolto Alessandro per conoscerlo, dopo che quest’ultimo aveva espresso la sua frustrazione di non poterle stare fisicamente accanto. Durante la loro chiacchierata dietro le quinte, però, Alessandro ha reagito molto negativamente alle considerazioni fatte sul suo conto sia dalla Platano che da Tina Cipollari.

Ida ha infatti raccontato di aver trascorso la notte con il cavaliere ma di essersi accorta di non provare forti emozioni. Per questo non è stata in grado di lasciarsi andare completamente e avere un rapporto sessuale con lui.

Alla base della titubanza di Ida ci sarebbe anche la paura che Alessandro non abbia intenzioni serie con lei. Lui infatti non vuole farla venire a Salerno per motivi ancora ignoti, fatto (a detta di Ida ma anche della Cipollari) poco promettente per una relazione a lungo termine.

Dal canto suo, Alessandro ha continuato per tutta la puntata ad affermare che la sua decisione di non farla venire a Salerno è semplicemente dovuta alla difficile situazione familiare che in questo momento si trova a gestire. Secondo Alessandro, Ida non si renderebbe conto della gravità della situazione perché non vi si trova invischiata come lui.

La Platano ha poi ammesso di aver preso il numero di telefono di Ottavio, fatto che ha infastidito molto Alessandro. Secondo la Cipollari, comunque, la colpa di questo sarebbe solo del cavaliere, che non starebbe dando a Ida abbastanza sicurezza. Lei farebbe dunque bene a guardarsi intorno e dare una chance ad altri pretendenti.

Ida, intanto, ha ricevuto una misteriosa lettera in camerino da parte di Angelo e la storia si sta facendo sempre più intricata. Che cosa succederà ora?