Come vestirsi se si ha un corpo a triangolo invertito. Cinque consigli top

La forma a triangolo rovesciato può sembrare un sogno per chi al posto del seno ha una tavola da surf. Come sappiamo, però, non è tutto oro quello che luccica e la mancanza di proporzione può dare molto fastidio alle dirette interessate. Vediamo le regole principali per bilanciare spalle e fianchi.

Il corpo che abbiamo è frutto di fortuna (a voi la scelta se aggiungere o meno una “s” iniziale) e di impegno. Sì perché servono costanza, tempo e soldi per tenerci in forma, sfida che, con il passare degli anni, diventa sempre più ardua. Oggi ci occupiamo di come migliorarlo grazie alla moda, semplicemente seguendo queste dritte da comprare ed attuare.

Come è meglio vestirsi con un corpo a triangolo invertito

La prima regola è quella di creare volume nella parte inferiore del corpo. Indossare una maglia attillata con un pantalone a palazzo o con una gonna voluminosa, che potrà essere a balze, plissettata o con tulle a volontà, se si ha un corpo a triangolo rovesciato è sempre un’ottima idea.

Altra cosa importante è quella di valorizzare al massimo le gambe ed i fianchi. Magre e con la vita sottile farete invidia a molte altre donne, portare gonne corte ed abiti che siano fascianti nella zona bassa sono due soluzioni vincenti. Un bel paio di tacchi alti completerà l’outfit e vi farà apparire come vere modelle.

Bilanciare la figura per una prima impressione impeccabile è possibile grazie al “non vestito”, che è l’ideale per le più pigre, avrete svoltato. Si tratta di quegli abiti che pur essendo interi sono di due colori e/o di due lavorazioni diverse. In questo modo non solo avrete ottenuto il massimo risultato ma lo sforzo sarà stato davvero minimo.

Bisogna poi fare attenzione ai colori. Come vi avevamo detto per la forma del corpo a mela, Come valorizzare il tuo bellissimo corpo a mela con queste piccole tips (chedonna.it) anche per questa forma diffusissima tra le star si deve giocare nel modo corretto con le tonalità. Nella parte alta del corpo vanno evitate fantasie e colori accesi che andranno invece scelte per vita, fianchi e fondoschiena.

Un secco no, infine, per top e vestiti senza spalline o con spalline sottili. Se già si hanno le spalle larghe non c’è alcun senso logico nell’evidenziarle sembrando ancor più maschili e comunque sproporzionate.

Per quanto possano sembrare tips banali è garantita la buona riuscita della mission. Non vi resta che provare!

