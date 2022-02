Caffè non solo nei dolci, c’è un trucco fantastico per abbinarlo alla carne

Quelli che hanno usate il caffè solo per i dolci da oggi possono cambiare idea: c’è un modo molto facile per usarlo con la carne



La mattina, alla fine di un pasto, nei dolci. Questa è la storia del caffè nella nostra vita. Ma avete mai pensato che può diventare qualcosa di più in cucina? E avete mai provato ad usarlo per marinare la carne?

Con il suo sapore amarognolo e il suo profumo tostato, il caffé diventa ideale per esaltare molti dei nostri piatti. Ovviamente deve essere utilizzato con moderazione perché altrimenti diventerebbe il protagonista principale del piatto. Dovete abbinato con altri ingredienti dal sapore intenso ed è in grado di esaltarne il sapore.

Su tutti la carne, perché l’abbinamento con il caffè funziona benissimo. Aiuta ad esaltare le marinature, ma possiamo anche usarlo per preparare delle salse. Il trucco è quello di fare attenzione alla tostatura e vi sveliamo come fare.

Se usate un caffé dalla tostatura leggera abbinatelo a ricette con carni ricche di grasso, come secondi ad esempio il maiale. Invece una tostatura più forte è più adatta quando cucinate i volatili e la selvaggina. E il pesce? Diciamo assolutamente sì, soprattutto quando pensiamo di cucinare il salmone e il tonno.

Caffè non solo nei dolci? Le carni migliori per assapporarlo

Il massimo del caffè però è con la carne di maiale e la carne bianca. Se vogliamo insaporire le costine di maiale, basterà preparare una marinatura con il caffè espresso. Mescoliamo qualche cucchiaio con sale, aglio tritato e qualche grano di pepe nero e usiamo il prodotto finale per insaporire accuratamente delle costine. Lasciamole marinare per almeno 30 minuti prima di grigliarle o cuocerle in forno.

E adesso il trucco per un pollo decisamente particolare e buonissimo.

Servono 8 cosce di pollo 1 cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, 1 spicchio di aglio, 250 ml di brodo di pollo caldo, 5 tazzine di caffè espresso, pepe nero in grani, 2 cucchiai di cannella in polvere, olio extravergine d’oliva e sale.

Appoggiamo le cosce di pollo in un recipiente insieme al caffè, alla cannella e al pepe. Massaggiamo bene la carne, copriamola con pellicola trasparente e lasciamola riposare tutta la notte.

Il giorno dopo togliamo il pollo dalla marinatura e asciughiamolo con carta assorbente da cucina. Intanto passiamo la marinata al caffè con un colino e teniamola da parte.

Poi prepariamo un trito con sedano, cipolla, aglio e carota e lasciamolo rosolare in 3-4 cucchiai di olio per qualche minuti. Aggiungiamo il pollo, lasciamolo rosolare per una decina di minuti e poi versiamo la marinata di caffè e il brodo caldo.

Quando arriva ad ebollizione, copriamo e cuociamo a fiamma bassa per almeno 30 minuti. Infine togliamo le cosce e frulliamo la salsa con un mixer a immersione, nappando poi il pollo subito prima di portarlo in tavola.