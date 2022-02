Delicata e saporita, questa è davvero la torta salata più buona del mondo

Quando la salute e il buon gusto marciano a braccetto, significa che avete fatto centro: ecco perché questa è la torta salata più buona del mondo

Spinaci e sgombro, due amici di chi sta a dieta. Oppure, come in questo caso, il delicato ma saporito ripieno di una torta salata a base di pasta brisée. Potete servirla come antipasto ma anche farla diventare il vostro pranzo sul posto di lavoro oppure usarla nei vostri pranzi al sacco.

Una torta salata dai sapori equilibrati e pieni, con un apporto calorico relativo. Ma in compenso c’è tutto il buono che gli spinaci e lo sgombro apportano alla nostra nutrizione. Costa poco, rende molto, cosa possiamo chiedere di più ad un piatto?

Torta salata con spinaci e sgombro, possiamo congelarla

La torta salata con spinaci e sgombro è un’ottima idea da congelare. Può durare in freezer almeno tre mesi e basterà scaldarla in forno oppure al microonde.

Ingredienti:

250 g di pasta brisée

1 kg di spinaci

6 filetti di sgombro

100 g di emmenthal grattugiato

50 g di farina

40 g di burro

1/2 litro di latte

1 dl di panna da cucina

1 noce moscata

timo

sale

pepe

Preparazione: torta salata

Mondate bene gli spinaci freschi, ricavandone 1 chilo già puliti. Poi lessateli in una pentola con acqua leggermente salata e lasciateli cuocere almeno 25-30 minuti. Quando sono pronti scolateli, strizzateli bene per far perdere tutta l’acqua, e tritateli al coltello.

In un’altra pentola lessate con un po’ di acqua per 10 minuti i filetti di sgombro, scolatelo e spezzettatelo anche solo con le mani.

Mettete a fondere il burro in un pentolino, insieme alla farina, al latte, a due-tre mestoli di acqua con cui avete cotto il pesce. Assaggiate per regolare di sale, una macinata di pepe fresco, qualche grattugiata di noce moscata e alcune foglioline di timo.

Spegnete e togliete dal fuoco, poi aggiungete l’emmenthal grattugiato, la panna. Infine gli spinaci e il pesce, mescolando tutto con un cucchiaio di legno.

Tirate la pasta brisée con un mattarello formando un disco, appoggiatela in una tortiera già imburrata facendola arrivare fin sul bordo. Cuocetela in forno caldo a 170° per 12-13 minuti e poi tiratela fuori.

Quindi versate nella tortiera il composto di spinaci e sgombro. Ripiegate leggermente il bordo della pasta brisée e bucherellatelo prima di infornare di nuovo. Mettete in forno preriscaldato a 180° e cuocete 30 minuti. Lasciate intiepidire e poi servite la torta salata con spinaci e sgombro: così sarà più facile affettarlo senza romperlo.