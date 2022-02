Test delle Relazioni Sociali | Come ti vendono le persone del tuo gruppo?

Con il test delle relazioni sociali capiremo cosa pensano davvero di te le persone che ti frequentano tutti i giorni. Credi di saperlo? Potresti sbagliarti di grosso.

Il problema maggiore in cui ci imbattiamo quando abbiamo a che fare con gli altri nei vari ambiti della nostra vita è la differenza tra percezione e autopercezione.

L’autopercezione sociale è ciò che noi pensiamo di noi stessi, mentre la percezione sociale è ciò che pensiamo degli altri e, ovviamente, ciò che gli altri pensano di noi.

Sulla base della percezione formuliamo dei giudizi che spesso sono piuttosto superficiali ma che, una volta formulati, sono molto difficili da sradicare. Ci basta osservare una persona per pochi minuti per decidere cosa pensiamo di quella persona e, ovviamente, questa dinamica si attiva anche al contrario.

Questo significa che nel giro di pochi istanti le persone che hanno a che fare con no si formano una determinata idea della nostra personalità e sarà estremamente difficile farla cambiare.

Questo test servirà proprio a cosa pensano di noi le persone che ci incontrano o che hanno modo di avere a che fare con noi.

Test dei Rapporti Sociali

Per eseguire questo test ti chiediamo semplicemente di osservare la figura e “registrare” l’elemento che vedi prima. Si tratta di due elementi che si intersecano, quindi è possibile che tu percepisca entrambi allo stesso tempo. Nel caso succedesse dovrai scegliere quello da cui ti senti maggiormente rappresentata.

1 – Il Cane Bianco

Il cane è considerato da sempre “il miglior amico dell’uomo”. Facile da addomesticare e da addestrare, un cane è considerato affidabile e affettuoso.

Un cane però può essere addestrato anche a essere particolarmente aggressivo con i malintenzionati. Si tratta di un addestramento che si impartisce principalmente ai cani destinati a fare la guardia ad abitazioni o terreni.

Questa dualità può essere considerata la principale caratteristica di questo animale e, in qualche modo, è ciò che gli altri riconoscono in te quando hanno modo di discutere con te o semplicemente di frequentarti per qualche tempo.

Sei una persona estremamente mite, gentile e amichevole, tuttavia quando di senti minacciata o senti che qualcuno sta mettendo in pericolo le persone che ami allora diventi molto aggressiva.

Se chiedessero alle persone di fare un commento su di te risponderebbero probabilmente: “È meglio non farla arrabbiare!”

2 – Il Gatto Nero

Il gatto è un animale sfuggente, enigmatico ed elegante. Queste sue caratteristiche, insieme al fatto che anche i gatti domestici rimangono in piccola percentuale “selvatici”, hanno fatto sì che il gatto diventasse un simbolo di indipendenza e di fascino.

Anche se sono così piccoli i gatti sono dei predatori in miniatura che hanno mantenuto pressoché inalterata questa caratteristica. Non a caso anche i gatti domestici continuano a “cacciare” mosche e lucertole per tutta la vita!

Se l’elemento dell’immagine che più ti ha colpito è il gatto significa che esso rappresenta tutti gli elementi principali della tua personalità.

Le persone che ti frequentano potrebbero affermare che sei una persona che agisce in maniera sottile e imprevedibile.

Difficilmente vieni percepita come una persona aggressiva. Molto più spesso vieni percepita come una persona pericolosa. Le persone si sentono un po’ spiazzate dal fatto che non sono in grado di prevedere cosa stai pensando o costa stai per fare, quindi si sentono costantemente in allerta di fronte a te.

Quale sarebbe il loro commento sul tuo modo di porti? “Hai sempre l’impressione che stia per attaccarti alle spalle!”

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.