Test: com’è la tua lingua? Osservala e scopri quali segreti rivela di te

Il test di oggi descriverà la tua personalità a partire dalla forma della tua lingua. Corri davanti ad uno specchio, osserva la tua lingua e leggi il tuo profilo.

Le nostre caratteristiche fisiche sono uno specchio he riflette la nostra personalità. Non a caso nasciamo con specifici tratti distintivi. La forma di nostri occhi, della nostra bocca, la lunghezza delle dita e persino la forma della nostra lingua è in grado di fornire molte informazioni che ci riguardano. A quale di queste tre lingue assomiglia di più la tua?

Ogni lingua è diversa. Ogni lingua mastica una lingua differente e trova gradevoli certi gusti più di altri eppure tutte le lingue sembrano avere qualcosa in comune: la forma che rivela la personalità. Generalmente le forme più comuni della lingua sono 3. Guardati allo specchio e scopri cosa rivela la tua lingua di te.

Dimmi che forma ha la tua lingua e ti dirò chi sei veramente

Non solo la nostra conformazione fisica ma anche le nostre abitudini raccontano molte cose di noi. Vi abbiamo rivelato cosa indica la posizione assunta durante il sonno, oggi vi raccontiamo cosa rivela di voi la forma della lingua:

A- Forma rotonda

Questa forma della lingua è tipica delle persone molto aperte mentalmente che si adattano facilmente ad ogni nuova condizione e situazione. Sei una persona dinamica, avventuriera, amichevole. Non rinunci alla tua libertà e alla tua vita sociale perchè sono il sale della tua esistenza. Sei una persona generalmente positiva e buona ma se ti fanno del male non perdoni.

b- Forma a punta

Se questa è la forma della tua lingua significa che sei una persona molto decisa e determinata e sai esattamente cosa vuoi. Sei onesta e anche quando la verità è dolorosa la preferisci ad una bugia e non temi di dire ciò che pensi anche quando ciò che pensi fa male. Sei una persona con radicati valori ed ideali, non ti lasci influenzare facilmente dal giudizio degli altri e sei molto fedele a te stessa. Il rispetto per te conta più di ogni altra cosa nella vita.

C – forma ondulata

Questa forma indica che hai una personalità unica. Le persone vedono in te un essere speciale: fantasista, ottimista, spensierato, a volte un pò fanciullesco ma sicuramente con una grande voglia di vivere, di ridere e di stare bene. Ami godere delle gioie della vita e trovi sempre il lato positivo di tutto. sei unico. Sei anche molto creativo e sensibile. Sempre a zonzo e sempre circondato da molte persone, qualche raro momento di solitudine è ciò che ti conferisce una grande beatitudine.