La tua coppia è nata in estate o in inverno? C’è una grossa differenza

Il test della coppia invernale o estiva di svela veramente molto del tuo rapporto sentimentale. Che ne dici, te la senti di scoprire la verità su di voi?

Come? Cambia qualcosa se la tua è una coppia nata a Giugno o a Dicembre?

Secondo noi la risposta a questa domanda è “assolutamente sì” e, proprio per questo, abbiamo deciso di creare un test della personalità e di coppia a riguardo.

Non disperare se vi siete messi insieme il 21 Marzo, primo giorno di primavera.

Il nostro test prevede anche la possibilità di capire qualcosa di più della tua coppia in base ad autunno e primavera.

Che ne dici: ti va di scoprire cosa nasconde il vostro rapporto?

Test della coppia invernale o estiva: dicci quando vi siete messi insieme e scopri la verità su di voi

Quando vi siete messi insieme tu ed il tuo compagno?

Scopriamo subito che cosa rappresenta la data della “nascita” della vostra relazione e, soprattutto, che cosa vuol dire per la vostra coppia.

Eh sì, anche il momento in cui ci mettiamo insieme può determinare molto nella nostra relazione!

Se non sei convinto il nostro test della relazione invernale o estiva sia accurato, possiamo dirti di non preoccuparti.

Abbiamo pensato anche a quelle nate in primavera od in autunno!

Allora, sei pronta a sapere la verità sulla vostra relazione? Devi solo dirci quanto festeggiate il vostro anniversario!

inverno : la vostra è una coppia nata in un periodo veramente particolare dell’anno per quanto riguarda l’amore ed i sentimenti. Si dice spesso, infatti, che in inverno la gente cerchi in maniera più pressante una relazione, come per avere qualcuno che “scaldi” il nido. Ehi, non vogliamo assolutamente dire che siete una coppia che sta insieme solo per convenienza ma solo che, forse, vi siete incontrati in un momento nel quale entrambi sentivate un bisogno… ed eravate lì l’uno per l’altra! Questo ci dice che siete due persone in grado di aiutarsi sempre e comunque. Non lascerete mai che l’altro possa soffrire, poco importa cosa succederà nelle vostre vite!

Ehi, non vorremmo per forza ricordarti le parole di Loretta Goggi quando cantava che fretta c’era, maledetta primavera ma forse la vostra relazione sarà molto più complicata di quello che potreste immaginare.

La primavera, infatti, è un momento turbolento anche se bellissimo: la vostra relazione, quindi, è nata sotto un segno veramente di sconvolgimenti e rivoluzioni!

Avete una relazione passionale, piena di colpi di scena e di drammi: siete innamorati dell’amore e questo crea non pochi problemi. Li supererete?

Amori che vanno e vengono, serate in riva al mare, calori esacerbati dalle temperature infuocate… ma come avete fatto a far partire una relazione monogama in questo periodo?

Scherzi a parte, evidentemente la vostra relazione è formata da due persone particolarmente impegnate e che hanno preso la decisione di stare insieme anche se in un momento particolarmente favorevole al divertimento!

Di certo la vostra è una relazione solida anche se appassionata: non siete liberi da problemi, questo è chiaro, ma siete estremamente innamorati. Forse gli altri sono anche un poco invidiosi di voi e questo rappresenta un vero e proprio ostacolo, a volte.

(E quindi ti consiglieremmo di controllare quante persone vorrebbero che la vostra coppia si lasciasse grazie a questo test !).

Una relazione autunnale è una che ha subito da subito i rigori più rigidi: sia fisicamente che mentalmente!

Possiamo dire che la vostra relazione può andare solo in due maniere, nettamente distinte e molto estremizzate. Potete rimanere insieme per tutta la vita, affrontando insieme praticamente qualsiasi cosa oppure, purtroppo, potreste lasciarvi… e nel modo peggiore che vi venga in mente!

Noi ovviamente tifiamo per voi ma solo se la vostra è una relazione sana, ok?