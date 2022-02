Meglio non avere questi segni zodiacali come amici: sono apatici

Sei nella classifica dei segni zodiacali più apatici di tutti? Se la risposta è sì, ci dispiace veramente per te: scopriamolo subito, dai!

Ebbene sì, ci sono delle persone che proprio non vuoi avere come amiche o al tuo fianco. Capiamoci, non è che facciano niente di male: non ti pugnalano alle spalle e non fanno neanche finta che tu sia loro amico per poi abbandonarti nel momento del bisogno.

Sono semplicemente… apatici! Non sono depressi, non sono tristi e non sono neanche pigri: sono disinteressati.

Forse non a te, in particolare, ma in generale non hanno tanta voglia di divertirsi: non propongono mai un programma, non pensano mai a qualcosa da fare insieme e sono sempre passivi e annoiati, quasi. Che ne dici, ti va di scoprire se ci sono i tuoi amici nella classifica di oggi?

I segni zodiacali più apatici dell’oroscopo: scopriamo se ci sei nella classifica di oggi

Alzi il telefono per chiamare il tuo amico e proporgli una giornata al lago: lui ti dice ok, con l’entusiasmo con cui tu ti alzi dal letto il lunedì mattina.

Va bene, se non è il lago potreste provare un nuovo ristorante, che ne pensa?

Un’alzata di spalle ed un quieto mormorio seguono la tua proposta. Poi, visto che (come ogni domenica) il tempo si guasta e si mette a piovere decidi di cancellare tutti i programmi. Il tuo amico accoglie la notizia senza commentare minimamente.

Ehi, basta! Anche solo descrivere una sensazione del genere ci ha fatti cascare in uno stato di tremendo torpore.

Abbiamo esagerato, certo, ma solo perché volevamo presentarti i nuovi protagonisti della classifica di oggi dei segni zodiacali.

Abbiamo deciso, infatti, di chiedere a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali più apatici di tutto lo zodiaco.

Dai, hai sicuramente presente anche tu una persona che si comporta come se non avesse sentimenti o preferenze di alcun tipo.

(E, come al solito, se non la hai presente c’è un problema: potresti essere tu quella persona!). Pronto a scoprire chi sono i segni zodiacali più apatici (e a starne alla larga)?

Gemelli: quinto posto

Cari Gemelli, vi mettiamo al quinto posto della nostra classifica di oggi per un solo motivo: sapete essere indifferenti ed apatici solo a momenti alterni ma i momenti di apatia sono veramente spaventosi!

A voi Gemelli piace fare tutto, nella vostra vita, di corsa: vi appassionate ed innamorate di qualcosa o qualcuno in un istante e, altrettanto velocemente, cambiate idea.

Questo vuol dire che i vostri momenti di apatia arrivano all’improvviso, magari dopo un periodo in cui avete spinto il piede sull’acceleratore. Quando siete apatici, cari Gemelli, lo siete per davvero! Niente vi interessa e niente vi entusiasma: impossibile smuovervi!

Bilancia: quarto posto

Che strano trovare i nati sotto il segno della Bilancia in questa classifica, non è vero?

La Bilancia è sempre così propositiva, così allegra e ciarliera, così piena di vita: possibile che sia apatica?

Ebbene sì, alla Bilancia può capitare di essere apatica e molto più spesso di quanto non sembri!

I nati sotto il segno della Bilancia soffrono molto nel tentativo di nascondere la loro apatia. Proprio per questo, quindi, la Bilancia si sforza spesso di uscire e di essere sempre la persona più rumorosa e divertente nella stanza. Quando cedono all’apatia sono in grado di non uscire di casa per giorni!

Aquario: terzo posto

Anche gli Aquario sono persone che, proprio perché chiedono tanto a sé stessi, finiscono spesso per incappare in “sacche” di apatia piuttosto grandi.

Dopo aver dato fondo alla loro (quasi infinita) riserva di sentimenti ed emozioni, dopo aver fatto di tutto per gli altri ed essersi consumati fino all’osso, gli Aquario ad un certo punto… diventano veramente apatici.

Quello che fate non li fa più preoccupare o reagire… perché dovrebbero?

Non hanno voglia di fare niente, di uscire e di preoccuparsi di altro che non siano le loro semplici commissioni.

Gli Aquario, quindi, si rinchiudono in un mondo tutto loro e non si faranno più vedere… almeno con voi!

Cancro: secondo posto

La nostra classifica dei segni zodiacali più apatici di tutti continua a stupirci: ecco che tra di loro ci sono anche i nati sotto il segno del Cancro!

Cari Cancro ma è possibile che siate davvero così apatici? (Anche se, effettivamente, solo ieri occupavate una posizione non male nella classifica… ehm… dei segni che non stanno mai zitti!).

Ai Cancro, infatti, può capitare (e capita anche spesso) di perdere interesse per il mondo esterno. Spesso, i Cancro prendono questa decisione quando si sentono sopraffatti dagli altri, dalle situazioni e dalle brutture del mondo.

Può bastare una brutta giornata per trasformare i Cancro da persone attive e felici ad apatici senza speranza.

Con una coperta fin sulla testa, il loro letto ed un libro, i Cancro si trasformano in persone che non hanno assolutamente voglia di fare niente o di vedere nessuno.

Cari Cancro, fate attenzione: quando cedete all’apatia rischiate di trovarvi troppo bene a “non fare niente” e lo fate diventare la vostra occupazione principale!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più apatici di tutto l’oroscopo

E alla fine arriviamo al primo posto nella nostra classifica di oggi e riveliamo qual è il segno zodiacale più apatico di tutti: gli Scorpione!

Ehi, capiamoci: gli Scorpione non sono apatici DOC, che non fanno altro nella vita se non… fare niente. Anzi!

Gli Scorpione si riempiono di cose da fare, di impegni e di persone da vedere: peccato che lo facciano solo perché sentono una grande pressione sociale!

Agli Scorpione, infatti, spesso non importa niente degli altri e non provano sentimenti troppo sconcertanti. (Chissà che non siano anche nella classifica dei segni zodiacali meno gelosi dell’oroscopo).

Non capiscono proprio perché si dovrebbero preoccupare e vivono la loro vita come se fossero dei treni lanciati verso le varie destinazioni.

L’importante è arrivare, poco importa cosa provano le rotaie o la locomotiva durante il tragitto! Cari Scorpione, ricordatevi anche di… prendervi un attimo di pausa e di riflessione nella vita!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.