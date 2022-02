Mettere il rossetto sembra difficile? Gli errori da evitare per un risultato top!

Mettere il rossetto, sembra un’azione molto semplice ma in realtà molte di voi commettono gli stessi errori.

Il rossetto viene spesso visto come il modo più veloce di trasformare completamente il proprio look, ma è anche il modo più semplice? Non proprio. Il modo in cui lo applichi può compromettere seriamente il risultato finale.

Un’applicazione frettolosa potrebbe risultare in una mancanza di longevità, una tonalità sbagliata per la tua carnagione o addirittura potrebbe farti sembrare più vecchia! Per tutte queste ragioni, abbiamo pensato di stilare una lista degli errori più comuni che molte di voi commettono. Magari, da ora in poi, ci penserai due volte prima di mettere il rossetto.

Mettere il rossetto, stai attenta a quello che fai!

Ci sono alcune azioni assolutamente da evitare quando si è in procinto di mettere il rossetto. Alcune sono più comuni, altre meno. Scopriamole insieme.

Il rossetto può essere il migliore amico di una donna, ma attenzione a come lo tratti, perché, prima o poi, potrebbe ritorcersi contro e sarà proprio il tuo look a pagarne le conseguenze.

Marcare troppo

A volte si tende a marcare troppo troppo le labbra e questo potrebbe farti mostrare qualche anno in più. Infatti, indossando molto lip liner, si attira l’attenzione sulle rughe. Invece, concentrati un po’ di più sulla creazione di un occhio definito, e usa meno lip liner. In ogni caso, nulla ti vieta di applicare un colore rosso brillante.

Mettere il rossetto e usare il lip liner sbagliato

Un altro errore che molte di voi fanno quando sono in procinto di mettere il rossetto: usare il colore della matita per labbra sbagliato per la loro pelle ed è per questo che è meglio orientarsi sui colori neutri: è più difficile fare errori.

Usare formule secche

Purtroppo, ci sono ancora diversi rossetti liquidi che danno quell’effetto di secchezza, che può invecchiare le tue labbra, enfatizzando le linee. Ecco perché hai bisogno di una formula idratante. Inoltre, evita sempre le tonalità che rischiano di far sembrare le tue labbra gessose.

Non considerare il tuo tono di pelle quando stai per mettere il rossetto

Chi ha la pelle molto pallida, probabilmente dovrebbe evitare il nero o le tonalità scure, a meno che non ci si stia truccando per Halloween! Dovrebbe evitare anche qualsiasi cosa che abbia troppo blu, perché questo può farvi sembrare un po’ malati. Opta invece per i colori pesca più tenui o per un rosso più brillante. Qualcuno, invece, con la pelle più scura dovrebbe puntare per delle tonalità più profonde o un colore di labbra bicolore, giusto per dare quel tocco in più di colore.

Non provare prima di comprare

Prova sempre i colori, anche sul dorso della mano, prima di acquistarli. Non avere paura di mescolare le sfumature. Per esempio, anche un colore come il nero può essere reso molto più portabile applicando prima un colore rosato e poi passandoci sopra la tonalità scura. In questo modo otterrai una tonalità viola davvero splendida.

Non correggere la forma delle tue labbra

Se non hai labbra perfettamente piene, allora cerca di fare un po’ di correzione. Come fare? Si può barare un po’ con una matita per labbra applicandola appena sopra il bordo della linea delle labbra. Il segreto per farlo sembrare naturale è usare una matita che sia molto vicina al tuo colore naturale e applicarla molto delicatamente in modo che non si veda.

Se hai un labbro superiore o inferiore prominente che preferisci minimizzare, puoi usare un po’ di fondotinta per coprire la linea delle labbra.