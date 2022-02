Il cappello di Giulia De Lellis è assolutamente da copiare! Ecco il motivo

Giulia De Lellis conosce a fondo i segreti di Instagram e le preferenze dei suoi numerosissimi follower. Tra un post e l’altro nelle località sciistiche più esclusive la vediamo con outfit da signora chic che della moda ha fatto la sua professione. A colpirci, in uno dei suoi ultimi scatti, è stato il look neutro con cappello Fedora, un classico intramontabile.

Copiare una delle influencer che seguiamo è molto semplice visto che, il più delle volte, sono ovviamente loro a specificare i vari marchi che compongono un determinato scatto. Spesso e volentieri però non possiamo permetterci alcuni accessori ed abiti da sogno, per questo motivo le rubriche di moda come questa ci danno la possibilità di carpirne stile e reperibilità a prezzi più vantaggiosi ed in modo semplice. Vediamo come trovare cappelli panna favolosi per tutte le tasche.

Copiamo il cappello di Giulia De Lellis, perfetto in montagna ma anche in città (MFW compresa)

La prima proposta è il cappello Onyx in panno color madreperla della collezione Actitude di Twinset. Scontato, sul sito ufficiale del brand, costa 47,50 euro ed ha la lettera A in gomma gialla fosforescente sul lato sinistro a renderlo unico.

Asos Design punta su un design più strutturato ed alto ma il prezzo è ancor più basso (17,99 euro). Disponibile in bianco ed in nero, è taglia unica, modello Fedora con falda larga e decorazione in gros grain che non passano mai di moda.

Interessante anche il cappello in feltro di lana beige chiaro di H&M (27,99 euro), è un po’ come per i vestiti di Shein, si spende poco ma sembrano molto più costosi e, come sappiamo bene, abbinarli con accessori favolosi è il segreto vincente.

Decisamente più primaverile, quindi perfetto per chi non sopporta l’inverno ed ha già iniziato a comprare costumi micro per il mare, il cappello Fedora di Grandado è l’emblema del minimal. Bianco candido, in lana, completa un look casual comppsto da jeans blu e maglia rossa ma anche abbinato ad un abito elegante sarà impeccabile. Il prezzo è di 30,29 euro.

Silvia Zanchi