Harry e Meghan negli Stati Uniti vincono tutto: il premio è prestigiosissimo

Gli Stati Uniti celebrano Harry e Meghan con un premio importante quanto gli Oscar, e forse ancora più rilevante. La coppia non potrebbe essere più popolare negli States.

Harry e Meghan, che qualcuno negli States ha cominciato a chiamare The Harkles, hanno letteralmente conquistato il cuore del popolo degli Stati Uniti.

I due stanno dimostrando in tutto e per tutto di essersi lasciati alle spalle la vita nobiliare inglese per abbracciare completamente lo stile di vita americano.

Oltre ad aver comprato una casa milionaria a Montecito (Los Angeles) i due sono diventati amici di diversi personaggio dello star business americano. I volti più noti tra i loro amici sono Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey e James Corden.

I tre sono noti in Italia principalmente grazie alla condivisione su Youtube di spezzoni dei loro programmi televisivi. In America però sono delle personaliltà mediatiche di enorme rilievo.

Oltre a essersi fatti amici importanti, gli Harkles si sono impegnati a sostenere cause sociali estremamente importanti negli Stati Uniti.

Proprio per questo impegno hanno ottenuto uno di più alti riconoscimenti che si possano ottenere a livello sociale negli States.

Harry e Meghan hanno vinto un premio più importante degli Oscar

Quando Harry e Meghan decisero di abbandonare la vita da Royals in Inghilterra tutti immaginavano che Meghan volesse tornare negli Stati Uniti per riprendere la propria carriera di attrice.

L’idea della neo Duchessa però non era affatto questa. Come prima cosa, infatti, Meghan ha rincorso l’orologio biologico e ha provveduto a mettere al mondo due figli prima che diventasse difficile per il suo fisico sopportare le gravidanze.

Nello stesso tempo lei e Harry si sono dedicati a sostenere vari progetti sociali attraverso la loro fondazione Archewell che, dopo vari problemi legali e guai burocratici, ha finalmente visto la luce.

Proprio in virtù del loro impegno sociale la coppia è stata candidata ai NACCP Image Awards ed è stato comunicato che riceverà il premio più prestigioso in assoluto.

Il NACCP Image Award è un premio che viene assegnato ogni anno dall’Associazione Nazionale per la Promozione delle Persone Nere. Vengono premiati tutte le persone nere che si sono distinti nel mondo dell’arte, del cinema, della musica e della TV ma anche, come nel caso di Harry, anche le persone non afroamericane che hanno abbracciato e sostenuto la causa.

L’Associazione ha affermato che Harry e Meghan saranno insigniti del President Awards, cioè del premio assegnato direttamente dal Presidente dell’associazione e che, quindi, è il più importante.

“Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno accolto l’appello alla giustizia sociale e si sono uniti alla lotta per l’equità negli Stati Uniti e nel mondo” riferisce la motivazione della nomina.

Inoltre il Presidente Derrick Johnson ha affermato che il Principe Harry e sua moglie Meghan hanno ispirato la futura generazione di attivisti creando un premio co – assegnato da Archewell e la NAACP: il Digital Civil Rights Award. Questo premio sarà assegnato ai leader di tutti i Paesi che si dimostrano in grado di promuovere la giustizia sociale e i diritti civili attraverso le nuove tecnologie.

Harry e Meghan hanno avuto dei predecessori molto prestigiosi. Ad aver ricevuto lo stesso riconoscimento nei decenni passati sono stati Muhammed Ali, Jay-Z (marito di Beyoncé), Rihanna, LeBron James (giocatore di basket).

Il trionfo dei Sussex in America ormai è totale? Sembrerebbe proprio i sì, anche considerando che Harry e Meghan hanno provveduto a dare forma a un vero e proprio impero finanziario in un paradiso fiscale americano. Del resto però non sono certo stati gli unici a fare una scelta del genere. Molte altre celebrità, come loro, hanno cercato di pagare meno tasse possibili fondando le loro aziende in luoghi che offrissero vantaggi fiscali per gli imprenditori.

