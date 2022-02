5 capi immancabili nel nostro armadio per seguire le tendenze colore

L’inverno si fa ancora sentire con tutta la sua potenza e continuano ad essere in voga i colori brillanti, decisi e il color block. Ecco quindi i 5 capi immancabili nel nostro armadio per essere alla moda.

La primavera sembra ancora lontanissima: le giornate sono ancora troppo brevi, la temperatura troppo bassa, il cielo troppo grigio. Ma a scaldarci quest’anno sono i colori accesi: dal rosa shocking al rosso, passando per il giallo acceso, il color senape e tutte le tonalità di blu, sono questi i colori dell’inverno 2021 – 2022.

CanvaSe vogliamo essere alla moda, rispettando le tendenze colore di quest’anno, possiamo farlo con questi capi. Spoiler: quest’inverno ce n’è letteralmente per tutti i gusti.

5 capi immancabili nel nostro armadio per essere alla moda

Esistono corsi e ricorsi storici anche nella moda e così quest’inverno è tornato a colorarsi di rosa shocking.

E, diciamoci la verità, quale donna non lo adora? In effetti si può abbinare a tantissimi altri colori: bianco, beige, marrone, nero, blu e chi più ne ha più ne metta. Ecco quindi che tra i capi immancabili nel nostro armadio non possiamo non annoverare un blazer monocolore che è possibile trovare su Shein a soli 16 euro. Un vero affare, no?

Decretato colore dell’anno 2021 da Pantone, l’illuminating – che altro non è che il giallo acceso – continua ad essere in voga. E probabilmente è destinato a continuare ad esserlo ancora per un po’. Sì, perchè il giallo è quello che ci serve in queste giornate ancora cupe, grigie, fredde per dare un tocco di colore alle nostre giornate. Ecco perchè non possiamo proprio rinunciare al maglione a costine con manica a lanterna disponibile su Shein a 16 euro.

Il colore che non tramonta mai? Il rosso, il colore della passione, dell’amore e, perchè no, della trasgressione. Christian Dior, Valentino (Rosso Valentino vi dice qualcosa), Gucci sono solo alcuni degli stilisti – celebri a livello planetario – che hanno fatto del rosso più che un semplissimo colore, quasi una filosofia di vita. Ed infatti non sembra affatto strano che proprio questo sia uno dei colori dell’inverno 2021 – 2022. Nel nostro armadio, quindi, non possono assolutamente mancare le nuances rosse tutto l’anno, ma in questo periodo più che mai. E quale modo migliore di indossarlo, dell’abito midi in cotone e seta di Giambattista Valli su MyTeresa? Il modello è realizzato in cotone traspirante e le sue maniche voluminose, la vita alta stile impero e la gonna svasata gli conferiscono un’eleganza assoluta. Non è particolarmente economico, ma sarebbero di certo i 1400 meglio spesi dell’anno.

Dal blu acceso al blu inchiostro, passando per il blu notte e le altre mille sfumature di blu, questo è decisamente uno dei colori più spesso che troviamo nelle collezioni invernali. Ma anche il blu greco, blu scuro e un blu “sereno”, sono molto di moda, a testimoniare che il colore del cielo continua sempre a farla da padrone. Un capo immancabile nel nostro armadio di questo colore?

“Dipendo da Givenchy come le donne americane dipendono dal loro psichiatra”, disse Audrey Hepburn ed in effetti come darle torto. Anche in questa stagione la casa di moda fondata da Hubert de Givenchy ci ha regalato tantissimi accessori in tutte le tonalità di blu. Prima tra tutte, una bellissima borsa a mano in pelle a tinta unita, da usare nelle grandi occasioni (anche perchè non è affatto economica, dal momento che scontato su Glamood costa ben 1155,00 euro).

Può piacere oppure no, ma il color senape – anche detto mustard, per dillo all’inglese – è parte integrante della moda mondiale. Entrato nelle descrizioni degli indumenti sin dal lontano 1613 e fuso per un periodo con il kaki, divenne di moda per la primissima volta negli anni ’30, poi negli anni ’70, fino a diventare nel 2012 il colore della moda secondo i Color Marketing Group, un’associazione di 195 “professionisti del colore”. Ed in questa stagione, ancora una volta, è tornato a farci compagnia. Ecco perchè nel nostro armadio non potrebbero mai mancare i pantaloni a gamba larga Volant con vita elastica senza cintura (su Shein costano tra l’altro solo 16 euro).