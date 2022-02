Unghie: con questi consigli smetterete subito di mangiarle

Unghie, come possiamo smettere di mangiarle? Ecco alcuni consigli utili per eliminare questa cattiva abitudine.

Quante cose avrete provato per smettere di mangiare le vostre unghie, ma poco o niente è cambiato. Come potete bene immaginare, un’abitudine che va avanti da anni, se non decenni, è molto difficile da eliminare ma noi pensiamo di aver trovato la soluzione giusta.

Quante volte abbiamo sognato di avercele lunghe e ben curate, magari con un bello smalto che completa il nostro look? Ma ovviamente, l’abitudine di mangiarsele, spesso e volentieri si porta avanti da moltissimo tempo.

Per voi abbiamo quindi pensato di stilare una lista di consigli, che speriamo vi potranno aiutare ad eliminare questa voglia. Vediamoli insieme.

Unghie, consigli preziosi per un risultato al top

Qui di seguito vi diamo dei consigli utili per eliminare questa cattiva abitudine.

Scoprite cosa scatena questa abitudine

Ci sono molte ragioni per cui le persone si mangiano le unghie, ma non sempre sono consapevoli del perché lo fanno. Uno dei passi più importanti per superare questa abitudine è identificare cosa vi spinge a mangiarvele.

È perché vi sentite ansiose? Annoiate? O forse è dovuto al fatto che volete dimenticare un certo sentimento, per esempio la rabbia?

Un buon modo per procedere è tenere un diario, anche digitale per annotarvi i vostri stati d’animo nel momento in cui ve le mangiate. Questo vi aiuterà a cambiare la vostra reazione a qualsiasi fattore scatenante.

Pensate ai vostri denti

Mangiarsi le unghie può causare problemi in futuro alla tua bocca, come denti incrinati e scheggiati. Provate quindi ad usate questa motivazione per smettere di mangiavele.

Fatevi fare le unghie

Quando spendete dei soldi per una manicure, è meno probabile che ve le mangiate. Non solo, ma avete sprecato del tempo per andare a farla, quindi oltre il danno pure la beffa. Provate quindi a vedere se questo può aiutarvi ad eliminare la brutta abitudine. Cliccate qui per scoprire come realizzare una manicure anti age.

Tirate fuori l’aceto

Che si tratti di aceto di malto, di sidro di mele o di vino, diluiscine alcune gocce in acqua e immergeteci le unghie.

Lasciate che si asciughi naturalmente e che questo vi serva da promemoria per smettere di mangiarvele.

Usate l’aglio

Applicate dell’aglio sulle unghie e magari ne starete belle lontane. Tutto quello che dovete fare è tritare dell’aglio (qualche spicchio va benissimi) e aggiungerlo a dell’olio d’oliva, lasciandolo in infusione per almeno un giorno.

A questo punto, non vi resta per applicare il composto sulle unghie e lasciarlo asciugare. L’olio d’oliva le nutrirà e il cattivo odore dell’aglio vi ricorderà di non mangiarvele.

Provate con un po’ di zucca amara

La zucca amara è una verdura comunemente usata nella cucina asiatica, acclamata per il suo gusto naturalmente amaro. Conosciuta anche come zucca amara o melone amaro, questa verdura è molto potente se usata da sola.

Il suo sapore amaro vi farà sicuramente passare la voglia di mangiarvi le unghie. Potete schiacciare la zucca amara, applicarne i succhi sulle unghie e lasciarli asciugare. Oppure nei negozi potreste trovare un trattamento di zucca amara già pronto.

Tagliate le vostre unghie

Questo è abbastanza ovvio ma se tenete le unghie corte, tagliandole o limandole, allora è meno probabile che ve le mangiate. Infatti, avendo meno unghie c’è meno da mordere e, di conseguenza, meno tentazioni.

Tenetevi occupate

Quando avete voglia di stuzzicare le vostre unghie, provate a tenere le mani occupate. Giocate, per esempio, con una pallina antistress o qualcosa che vi tenga la mente lontana dalla tentazione.

Provate a smettere in modo graduale

Potrebbe valere la pena considerare un approccio graduale per interrompere la vostra abitudine. Provate prima a smettere di morderne una serie, come quelle dei pollici.

Poi, quando avrete avuto successo, iniziate ad eliminare le altre unghie, con l’obiettivo finale di smettere del tutto.