Anticipazioni Una Vita: la coppia più bella si rompe, nubi all’orizzonte

Una Vita anticipazioni della settimana. La coppia più bella si rompe, problemi all’orizzonte. Ecco di chi si tratta

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Carmen si sente trascurata da Ramon

Nelle nuove puntate di Una vita, cominceranno ad emergere alcuni problemi nella serenità coniugale dei coniugi Ramon Palacios (Juanma Navas) e Carmen Sanjurjo (Maria Blanco).

Ramon e Carmen staranno vicini ad Antonito (Alvaro Quintana) nel difficile momento della malattia della moglie Lolita. Tuttavia, il giovane deputato non si arrenderà di fronte al pronostico “mortale” dei medici e, grazie ad una cura sperimentale, riuscirà a far sì che la moglie possa riprendersi in tempi brevi.

Da un lato, una volta che si riprenderà, Lolita darà una nuova chance al suo matrimonio, anche se farà firmare ad Antonito un assurdo contratto per farsi perdonare per il suo tradimento con Natalia Quesada (Astrid Janer).

Dall’altro, proprio in virtù di queste regole, Antonito inizialmente dovrà evitare di parlare con le donne e addirittura gli sarà proibito guardarle negli occhi. A tali dettami, ad un certo punto, Lolita metterà uno stop esortata proprio da Ramon e Carmen. Partendo da questi presupposti, la storyline prenderà così un’altra direzione…

Antonito riceverà l’incarico di partecipare ad un’allettante missione governativa in Africa. Inizialmente, l’uomo tenderà a rifiutare per non cadere in un nuovo litigio con la consorte, ma quest’ultima darà il suo benestare per la partenza non appena Susana (Amparo Fernandez) sottolineerà che un uomo, per definirsi tale, deve sempre servire la sua Nazione, anche se chiamato a partire all’estero e rischiare la propria vita in zone di guerra.

Lolita, quindi, non vorrà che il suo sposo faccia la figura del codardo e preparerà tutto per la sua partenza, consapevole del fatto che sia Carmen e sia Ramon baderanno alle sue esigenze e a quelle del piccolo Moncho. E sarà proprio in queste circostanze che la bottegaia assisterà alle avvisaglie di un piccolo allontanamento dei suoceri…