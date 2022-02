Rovinare una torta da favola ? No grazie, abbiamo il rimedio anche per questo

Alle volte un cucina dobbiamo essere come i supereroi, avere una soluzione immediata per avere una torta da favola



Provate un po’ a pensarci: avete dosato bene gli ingredienti, li avete mescolati alla perfezione, avete anche rispettato i tempi giusti per la cottura e ora arriva la parte più bella. Poi però tirate fuori la vostra torta dal forno, provate a sformarla e parte l’urlo.

Poche cose al mondo sono fastidiose come un dolce che si rovina quando lo tirate fuori dalla tortiera, eppure può succedere. Prima di andare in crisi e decidere di non cucinare più torte fatte in casa, sappiate che come per tutto esistono trucchi e rimedi. E in questo caso sono anche molto facili da mettere in pratica.

La soluzione per facile si chiama stampo a cerniera, con le pareti della tortiera apribili grazie ad una clip. Ma se non l’avete e non l’amate, ci sono trucchi anche per gli stampi con fondo fisso. Tutto quello che vi serve è evitare ogni possibile impiccio

Quindi agite così: coprite la base dello stampo con carta forno stropicciandola, facendo una pallina e poi aprendola direttamente nello stampo. Oppure con carta forno bagnata e poi strizzata molto bene. Calcolate di lasciare i bordi della carta forno più lunghi della superficie da coprire, in modo che fuoriescano dallo stampo. Un trucco per tirare via la torta direttamente con la carta forno come base e piazzarla su un piatto di portata.

Rovinare una torta da favola? Tutto quello che dovete fare è qui

In alternativa, usate la tecnica dei due piatti da portata, ideale ad esempio per le torte al cioccolato ma anche per le crostate che non siano troppo morbide.

Il primo passo è imburrare e infarinare per bene lo stampo prima di infornare. Quanto tirate fuori il dolce, lasciatelo raffreddare bene e poi fate attenzione ai bordi: se vi accorgete che sono ancora un po’ attaccati alle pareti, nessun dramma: passate sul bordo un coltellino con la lama liscia per staccarli.

Poi prendete due piatti, tipo quelli della pizza, larghi almeno quanto la tortiera e appoggiatene uno sulla teglia, per fare da base. Con movimento secco, tenete una mano sotto la teglia e l’altra sotto il piatto, schiacciandoli l’uno contro l’altro.

Poi un gesto rapido e rovesciate tutto dando dei colpetti sotto lo stampo. Se resta ancora attaccata, allora è un problema ma in teoria così dovrebbe venire via facilmente. Poi appoggiato l’altro piatto su quello con la torta e rovesciatela di nuovo per portarla in tavola.

Ma esiste anche un trucco che potete preparare in casa, uno staccante fai da te molto pratico. In una ciotola mescolate con un cucchiaio di legno 1 cucchiaino di farina 0, 50 ml di olio e 50 ml burro. Versateli in un pentolino e lasciate amalgamare per 2 minuti.

Mescolate in modo veloce ed energico fino ad ottenere un composto omogeneo, poi versatelo in un barattolo di vetro e conservatelo per 20-30 giorni. Basterà spalmarne un po’ sulla teglia prima di versate il composto e sarà fatto.