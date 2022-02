Test della Galleria Foto | Scopri un tuo pregio e un tuo difetto

Con il test delle foto scoprirai uno dei tuoi maggiori pregi e uno dei tuoi maggiori difetti. Tutto dipende dalle foto che scatti più spesso!

Oggi tutti abbiamo a disposizione un dispositivo con cui scattare tutte le fotografie che vogliamo. Di solito è lo smartphone, cioè un dispositivo che abbiamo sempre a portata di mano e che quindi possiamo usare per scattare foto in ogni occasione.

Anche se potremmo scattare foto letteralmente a qualsiasi cosa e per qualsiasi scopo, fotografiamo sempre gli stessi soggetti.

Basta sfogliare rapidamente i principali social network per renderci conto che a spopolare sono principalmente selfie, foto di paesaggi, di animali e di cibo!

Naturalmente le fotografie che finiscono sui social sono anche quelle che compaiono più di frequente nelle gallerie dei nostri cellulari.

Si tratta quindi di moltissimo materiale a disposizione della nostra analisi e che ci può rivelare davvero qualcosa che non sappiamo di noi!

Test delle Foto

Per scoprire un tuo pregio e un tuo difetto non devi far altro che rispondere nella maniera più sincera possibile. Quale tipo di foto compare più spesso nella galleria del tuo telefono? Se sei indecisa tra i soggetti da scegliere ti consigliamo di leggere il profilo corrispondente a quello che preferisci fotografare più di altri.

1 – Selfie

I selfie sono sicuramente uno dei simboli più esatti della nostra epoca attuale. Sono diffusissimi soprattutto tra le persone più giovani, ma anche le persone adulte ormai sono abituate a scattarsi un gran numero di ritratti.

Se scatti principalmente selfie possiamo dire che il tuo pregio principale consiste nell’essere sempre consapevole di quanto vali.

Difficilmente permetti ad altre persone di sminuirti oppure di trattarti in una maniera che consideri ingiusta o inappropriata.

E per quanto riguarda il difetto? Non è altro che l’altra faccia del pregio: essendo una persona consapevole del proprio valore spesso puoi diventare leggermente egocentrica oppure puoi fare un po’ di fatica a metterti nei panni delle persone che ti stanno intorno.

2 – Paesaggi

I paesaggi che affollano la nostra galleria fotografica sono per lo più ricordi di gite fuori porta, di viaggi e di vacanze. Rappresentano quindi ricordi piacevoli a cui siamo estremamente legati e che, più di altri, fanno parte della nostra storia.

Se ami scattare foto di paesaggi e architetture significa che sei una persona davvero poco egocentrica, e questo è sicuramente un pregio.

Presti molta attenzione a ciò che ti circonda, quindi sei anche una persona molto curiosa ed estremamente empatica.

Per quanto riguarda i difetti, invece, il tuo problema principale potrebbe essere quello di non dedicare abbastanza tempo all’auto analisi. È come se ti rifiutassi di prestare attenzione a te stessa per evitare di guardare ai problemi o alle questioni irrisolte che ci sono nella tua vita. Forse è il momento di fare qualche piccolo passo in questo senso.

3 – Animali

Insieme ai bambini gli animali sono gli esseri viventi diversi da noi a cui rivolgiamo maggiormente la nostra attenzione fotografica. I loro atteggiamenti buffi o teneri ci ispirano sicuramente una gamma di emozioni piacevoli che adoriamo immortalare.

Se gli animali (o i bambini!) sono i principali soggetti delle tue fotografie significa che uno dei tuoi pregi principali consiste nella leggerezza. Sei una persona in grado di cogliere il bello e il buono in ogni momento della vita, riuscendo a vivere appieno ogni istante.

E il tuo difetto? Probabilmente hai un bisogno un po’ eccessivo di dare e ricevere affetto e conferme dal punto di vista emotivo. Gli animali e i bambini hanno bisogno di moltissime cure ma, in compenso, sono in grado di ripagarci con un affetto puro e disinteressato.

Probabilmente questo indica che sei una persona piuttosto insicura: trovi che dare e ricevere affetto sia estremamente rassicurante.

4 – Cibo

Il cibo è un altro dei soggetti più amati dai fotografi contemporanei. Tutti adoriamo immortalare le nostre ultime creazioni gastronomiche ma anche il bellissimo piatto che stiamo per assaggiare in un ristorante!

Se fotografare cibo è una delle tue abitudini preferite significa che hai una grande sensibilità per il bello e per tutte le sue sfaccettature. Ti affascinano colori, forme, consistenze e abbinamenti e sai come combinarli: sei una persona molto creativa.

Il difetto che viene dopo un pregio così apprezzabile? A volte finisci per dare troppa importanza all’esteriorità e poca alla sostanza. Non è detto che tu sia una persona superficiale, solo che a volte sei troppo catturata da come appare qualcosa e non ti chiedi qual è la sua vera essenza.

Presta attenzione soprattutto quando incontri una persona che non conosci bene: questo tuo modo di giudicare potrebbe metterti molto facilmente in una posizione di vulnerabilità. Potresti essere ingannata facilmente da qualcuno che sappia come affascinare le persone come te!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.