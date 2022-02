Test: cosa pensa il tuo partner di te? Osserva l’immagine e scoprilo

Questo test psicologico cercherà di far emergere i pensieri profondi del nostro partner. Sei pronto a scoprire come ti giudica?

Una immagine potrebbe riuscire a carpire i segreti della tua personalità e rivelare come ti giudicano gli altri, in particolare una persona che ti è particolarmente vicina, ovvero il tuo partner. Dedica qualche minuto a questo test e scopri come ti giudica la persona che ami.

Fare il test è davvero molto semplice. Dovrai solo osservare l’immagine e dire ciò che hai visto prima. La tua risposta svelerà alcuni tuoi tratti personali e come vengono giudicati dagli altri. Sei pronto ad iniziare?

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò come ti giudica il partner

Questo tipo di test si avvale di una sovrapposizione di differenti immagini che tutte insieme creano un’immagine finale. Ognuno di noi vede una immagine diversa. Tu cosa hai visto prima? Devi fornirci la tua prima impressione, non serve osservare a lungo o pensarci troppo.

Risultato del test

Ecco cosa pensa il tuo partner di te se hai visto prima:

Il paesaggio

Se hai visto una scogliera contornata da una fitta vegetazione significa che sei una persona che tiene molto alla sua individualità ed indipendenza. Hai difficoltà ad aprirti e relazionarti, la prima impressione che gli altri hanno di te è che sei una persona fredda. Ma non è così per il tuo partner e per le persone che ti conoscono bene e che sanno quanto è grande il cuore che batte nel tuo petto. Hai anche un’aura di mistero che ti circonda e non parli volentieri di te stesso ma i tuoi occhi comunicano molto di più delle parole e chi ti frequenta ogni giorno impara a leggerli e nota una donna forte, coraggiosa battagliera che ama i suoi momenti di beata solitudine.

2. I delfini

Se la prima cosa che hai notato sono stati i delfini significa che sei una persona estremamente limpida, chiara, onesta e molto gentile. Sei la persona alla quale si può chiedere sempre un favore perchè non dici mai di no, sei sempre disponibile e ti sacrifichi per gli altri. Il partner ti trova una persona buona e remissiva, tranquilla e disposta a sacrificarsi per chi ama. Ti vede anche come una persona vivace, energica e felice di essere come è.

3. La cascata

Se hai notato la cascata che sgorga dalla fitta vegetazione significa che il tuo partner ti vede come una persona molto carismatica che ha una grande presa sugli altri e possiede forti doti persuasive. Sei una persona molto ammirata dagli altri, sei saggia e hai sempre una buona lezione di vita da insegnare. Sai tenere a bada le tue emozioni e non cadere nella morsa della pressione psicologica.

4. Il volto di una donna

La maggior parte delle persone nota il volto della donna prima del resto. Se anche tu hai notato questo volto significa che sei una persona con forti doti di leadership. Sai padroneggiare diverse situazioni. Hai un carattere molto forte e sei molto attratta dal successo e dal progresso. Sei lungimirante, hai una mentalità aperta e capti gli interessi delle persone. Il tuo partner pensa di te che sei una manager nata, padrona della tua vita come di tutte le situazioni che ti accadono, non importa quanto difficili siano, tu hai sempre una soluzione per tutto.