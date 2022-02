Scegli un punto su questa mano e scopri quale chakra ti ha bloccato

By

Oggi abbiamo preparato per te il test dei chakra: ci aiuterà a scoprire che cosa ti sta bloccando nella vita. Non sei curioso?

Cerchiamo di dirlo nella maniera meno complicata possibile: i chakra sono dei centri di energia che si trovano nel nostro corpo e che incanalano tutte le nostre possibilità.

Certo, di sicuro si potrebbe spiegare meglio cosa siano i chakra però questo non è importante per il nostro test della personalità di oggi.

Abbiamo deciso, infatti, di chiederti di individuare sulla tua mano il punto che ti crea “problemi”.

Diciamo che cercheremo di fare una “lettura” dei tuoi chakra molto semplificata ma di certo utile: che ne dici, ti va di provarla?

Test dei chakra: scegli un punto sulla tua mano e scopriamo che cosa ti blocca nella vita

Sapevi che grazie alla tua mano possiamo scoprire qual è il tuo vero problema nella vita?

Per il test della personalità di oggi, dobbiamo chiederti di controllare la tua mano.

Alza la mano sinistra e tastala nei punti che vedi indicati nella foto qui sotto: non farti male, ovviamente, ma massaggiati e cerca di entrare in contatto con il tuo corpo.

Tra i cinque punti elencati, con ogni probabilità, ne sentirai uno che ti sembra più indolenzito degli altri.

Forse, addirittura, potresti sentire un poco di dolore che non pensavi proprio di provare: ehi, ma che succede?

Non preoccuparti il test dei chakra è qui per risolvere ogni tuo dubbio: ecco qual è il chakra (cioè l’energia) bloccata che ti crea problemi!

la linea rossa e arancione : una linea che, appena l’hai toccata, ti ha fatto subito male! Che cosa rappresenta, nel nostro test dei chakra, questa linea?

Il chakra che ti blocca è quello dell’ ego : sei come intrappolato dentro te stesso, convinto che essere arrogante sia la chiave giusta per uscire vincitore da qualsiasi scontro o difficoltà. Possiamo dirti già da adesso che essere schiavi del tuo ego non è la risposta: sei bloccato, non stai andando avanti e ritorni sempre allo stesso punto. Pensaci bene prima di continuare a mettere te stesso al primo posto!

Possiamo dirti che il tuo problema ha a che vedere con la verità, visto che il tuo chakra bloccato è quello che può far riferimento alle menzogne .

Forse sono quelle che ti racconti da solo ma con ogni probabilità potrebbero essere, invece, quelle che ti dicono gli altri.

Sei sicuro che tutte le persone della tua vita siano oneste con te?

Un dolore, piccolo o grande poco importa, ti ha fatto selezionare questa macchia viola: ma che cosa significa?

Il tuo chakra bloccato è bloccato a causa di un “ miraggio “. Ebbene sì, ti stai in qualche maniera perdendo dietro una visione, qualcosa che non si realizzerà mai.

Certo, è difficile prenderne atto ma devi farlo se vuoi crescere ancora!

Il chakra che ti blocca è quello della colpa . Evidentemente ti senti in colpa per qualcosa: del tempo perso, forse, o di un’azione che hai fatto in passato. Non possiamo di certo dirti che persona sei o che cosa hai fatto (anche se il nostro test del fornello preferito potrebbe aiutarti a capire meglio chi sei). Quello che possiamo dirti, però, è che la colpa è veramente un sentimento subdolo, capace di bloccarti per anni.

Prendi coscienza di quello che hai sbagliato o perdonati: poi, vai avanti!

Ehi, l’amore non è assolutamente solo romantico: potrebbe trattarsi di una delusione d’amicizia oppure familiare! Forse potresti fare anche il nostro test della personalità che svela il tuo più grande rimpianto: magari potrebbe aiutarti a capire che cosa c’è che non va!

Il test dei chakra, però, ci dice che il dolore è quello che ti blocca: un dolore che non hai voluto o non hai saputo affrontare.