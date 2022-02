E’ lui indiscutibilmente il segno più fortunato di tutto lo zodiaco

Gli astri ci rivelano qual é il segno più fortunato tra tutti i segni zodiacali. Se si tratta del tuo segno zodiacale puoi dire di essere a cavallo!

Alcune persone sembrano così perfette. A loro va sempre tutto per il meglio anche con il minimo impegno. Non solo, sembrano anche essere in grado di cogliere fatalmente tutte le opportunità che gli si presentano, come se conoscessero già le tempistiche del fato. E se queste persone facessero tutte parte di questo fortunatissimo segno zodiacale?

Appartenere al segno più fortunato dello zodiaco significa avere grandi opportunità. E’ come se la vita non smettesse di proporci qualcosa di grandioso e ci facesse godere di un successo dietro l’altro. Essere molto fortunati significa non potersi lamentare in nessun ambito della vita: amore, finanze, lavoro, amicizie, famiglia… tutto va sempre per il verso giusto quando si tratta di questo segno zodiacale.

Ecco chi è il segno più fortunato dello zodiaco

Non lo abbiamo sopravvalutato, questo segno è davvero fortunato e ha sempre un asso nella manica. Sembrano tutte casualità fortuite ma in realtà c’è lo zampino dell’appartenenza astrale. Hai una vaga idea di quale segno stiamo parlando?

La fortuna in questo caso dipende da una dimensione astrale, impalpabile e misteriosa ma molto potente e il fortunato segno che attrae a se tutte le energie positive dello zodiaco è il LEONE.

Abbiamo tutti un Leone nella nostra vita anche perché non è lui il segno più raro di tutto lo zodiaco. Di lui non si può certo dire che non sia un segno orgoglioso, coraggioso, determinato e brillante. Forse non sapevi che è anche molto fortunato. Se è così audace è perchè confida molto nella benevolenza del fato. Non esistono problemi e avversità per il Leone perchè ci pensa il fato a spazzare tutto via rendendo la sua vita estremamente semplice. Questo è il motivo per il quale hai l’impressione che il Leone sa sempre come gestire una situazione scomoda.

Di colpi di fortuna ne entrano tanti nella sua vita beato lui ma se questo segno riesce ad attrarla e ad accoglierla è anche per merito di una sua caratteristica distintiva: la sua grande fiducia in se stesso.

Il Leone possiede un atteggiamento che è pro alla fortuna, inoltre parole, gesti e azioni completano il quadro attirando molta energia positiva.

Il Leone fa bene ad essere così orgoglioso e vanitoso, ama esibirsi e ricevere complimenti. Sul podio usa il suo grande fascino per ammaliare tutti e collezionare ulteriori vittorie.

Questo segno fiero, con le spalle larghe e la schiena dritta ispira fiducia ed è talmente carismatico da attira folle intorno a lui.

Nonostante questo suo essere molto esibizionista nel petto del Leone batte un cuore molto benevolo e puro.

A differenza del Leone questi segni zodiacali non possono vantarsi di essere altrettanto fortunati. Il 2022 porterà sfortuna a questi 3 segni zodiacali che dovrebbero armarsi di un bel portafortuna