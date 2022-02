Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne Gemma Galgani si è lasciata andare a una confessione che ha commosso tutto il pubblico. Ecco la confessione di Gemma Galgani.

L’ultima puntata di Uomini e Donne è stata piena di emozioni. In particolare, la dama del trono over Gemma Galgani ha rivelato un suo lato nascosto che ha stupito e commosso tutti.

La confessione di Gemma Galgani tra le lacrime

L’opinionista di Uomini e Donne Gemma Galgani ha raccontato di aver sofferto molto per non essere mai riuscita a diventare madre.

Gemma ha fatto cenno a una recente intervista in cui ha affrontato proprio il doloroso tema della maternità mancata.

“Il giorno di San Valentino mi hanno fatto un’intervista per Nuovo Tv”, ha asserito Gemma, senza riuscire a trattenere le lacrime. “Il giornalista mi ha ha parlato e mi ha chiesto se mi era mancato un figlio e la maternità”.

“Mi ha così chiesto se l’amore che do agli altri era anche rapportato al fatto di non aver avuto un figlio e di non essermi riuscita ad esprimere in quel modo. Non mi avevano mai fatto una domanda del genere”.

La dama torinese ha poi aggiunto: “Questa intervista mi ha aperto una voragine, una porta che ho tenuto sigillata. Ho pensato che tutto questo amore che ho, e che spesso sembra spaventare gli uomini, forse nel tempo è rimasto inespresso”. Una sofferenza davvero enorme per una donna che ha sempre desiderato diventare mamma.

Non è tardato ad arrivare il sostegno di Nadia Marsala. “Ti capiterà la persona che capirà il tuo amore senza spaventarsi. Io te lo auguro”, le ha detto, visibilmente commossa. Il commento della Marsala ha fatto commuovere anche il pubblico, dal momento che fino a poco prima le due si stavano punzecchiando riguardo al tanto desiderato Massimiliano.

Anche Gianni Sperti ha voluto dire la sua: “Anche a me è capitato di pensare che in passato avrei dovuto fare questo o quello, ma è sbagliato pensarlo perché se uno avesse voluto allora lo avrebbe fatto”, ha detto Sperti. “Sei non hai avuto un figlio è perché forse non si è creato il momento giusto. Non devi rimpiagere ciò che non hai fatto”.

Al che Gemma ha risposto: “Non l’ho fatto perché quando è arrivata la persona giusta ormai era troppo tardi. Questo amore che ho è tanto e sembra sempre che io debba mortificarlo. Vorrei essere compresa anche per questo”.