Beautiful anticipazioni: il gesto di Brooke per Thomas cambia tutto

Anticipazioni puntate di Beautiful in onda su Canale 5. Tutto quello che succederà fino al 5 marzo 2022, Brooke compie un gesto incredibile

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni di Beautiful in onda fino al 5 marzo su Canale 5. Brooke sorprenderà Thomas con un gesto incredibile

Beautiful anticipazioni: Brooke compie un gesto incredibile

Secondo le nuove anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5, Brooke compierà un gesto che lascerà tutti senza parole nei confronti di Thomas Forrester.

Nelle puntate di Beautiful in onda tutti i giorni su Canale 5 e in particolare dal 28 febbraio al 5 marzo, Brooke perdonerà Thomas, mentre Liam sarà sul punto di confessare a Hope il tradimento.

Se avete seguito le nostre anticipazioni saprete già con certezza che il figlio di Ridge si ritrova ricoverato in ospedale per un’edema celebrale. Una situazione difficile e grave ma che il ragazzo ha superato con molta velocità.

La Logan metterà da parte il rancore e accetterà di farlo restare per dargli modo di passare la convalescenza accanto al padre Ridge. Di fatto quindi, Brooke perdonerà Thomas.

Più nel dettaglio, l’operazione per lui sarà tempo di pensare alla convalescenza. Ridge, parlando con Brooke, le farà intendere che vorrà avere vicino a sé il figlio, per aiutarlo a riprendersi.

In particolare Forrester infatti, non vorrà che se ne occupi Steffy, visto che la figlia avrà già molti impegni con Kelly. Alla fine, Brooke stupirà tutti quanti accettando che Thomas passi la convalescenza in casa sua.

Sarà un chiaro segnale di come Brooke abbia intenzione di mettere da parte quanto accaduto in passato, dando una seconda chance a Thomas. Quest’ultimo ovviamente, sarà grato di questa nuova possibilità.

Inoltre, nella prossima settimana vedremo anche nuovi sviluppi sul triangolo amoroso di Liam, Steffy e Hope. In particolare, Hope sorprenderà Steffy e Liam intenti a confabulare Di certo non immagina che i due stiano discutendo della notte trascorsa insieme.

Steffy con una scusa, se ne andrà, mentre Liam sempre più tormentato dai sensi di colpa, sarà sul punto di rivelare a Hope la verità su quanti accaduto tra lui e Steffy. Ben presto una telefonata proprio dell’ex moglie scombinerà i suoi piani.