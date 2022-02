E’ stata la velina dei record di Striscia la Notizia: ecco com’è oggi

By

E’ stata una delle veline più belle e più amate della storia di Striscia la notizia portando a casa anche un recors assoluto: ecco com’è oggi.

Cambiano i conduttori, cambiano le veline, ma Striscia la Notizia resta sempre un punto fermo della televisione italiana. Il tg satirico di Antonio Ricci, da anni, ha regalato al mondo dello spettacolo tantissime showgirl. Alcune sono arrivate a Striscia dopo precedenti esperienze come Miriana Trevisan e Laura Freddi che il pubblico amava come ragazze di Non è la Rai.

Altre si sono fatte conoscere e amare con la bellezza, la simpatia e la bravura come Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis che, ancora oggi, sono tra le ex veline più amate dal pubblico. Altre ancora sono giunte in trasmissione da mondi diversi. E’ il caso della velina di cui vogliamo parlarvi oggi che, da ballerina professionista, ha deciso di tuffarsi nell’avventura di velina portando a casa successo, popolarità, l’amore delle persone e un record assoluto.

Striscia la Notizia: ecco com’è e cosa fa oggi la velina dei record

Chi è la velina che ha portato a casa un vero e proprio record? Chi è la velina che, da ballerina professionista, ha accettato la proposta di Antonio Ricci? Lei è Shaila Gatta che, prima di conoscere come velina di Striscia, il pubblico che segue i talent show, aveva amato e apprezzato come allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza ad Amici, Shaila ha spiccato il volo fino a conquistare il bancone e il pubblico di Striscia.

Con 903 puntate totali, Shaila Gatta, insieme alla collega Mikaela Neaze Silva, è la velina più longeva della storia di Striscia. Nessuno, prima di Shaila e Mikaela, era riuscito a collezionare un numero così grande di puntate.

LEGGI ANCHE —> Ricordate com’era Barbara D’Urso all’inizio della carriera? Che trasformazione

Di Secondigliano, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno, Shaila ha svelato i segreti del suo nome raccontando che la sorella “Da piccola guardava Non è la Rai e c’era una ballerina che si chiamava Shaila Risolo, di cui era fan. Allora a mia madre, incinta di me, disse che dovevo chiamarmi anch’io così, che sarei stata mora e avrei fatto la ballerina”.

LEGGI ANCHE —> “Fatemi andare via, basta con questa falsità”: lo sfogo al GF Vip divide

Oggi Shaila continua a dedicarsi alla danza ed è seguitissima su Instagram dove regala spesso ai fan video dei suoi allenamenti.