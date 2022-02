Scopri chi sei grazie al tuo fornello preferito (lo sappiamo che ne hai uno)

Oggi abbiamo pensato di creare, a tuo uso e consumo, il test del fornello preferito. Sappiamo tutti che ne hai uno: scopri cosa rivela di te!

C’è chi dice che, per misurare davvero quand’è che si inizia a diventare “grandi” e cioè adulti, bisogna iniziare ad avere un fornello, sulla macchina del gas, che sia il tuo preferito.

Se è vero che più si invecchia e più si iniziano ad apprezzare le spugnette nuove, il lavello senza una macchia e scintillante o un muro senza schizzi di sugo, possiamo dire che un fornello del cuore lo abbiamo sempre avuto tutti… no?

Oggi, quindi, abbiamo deciso di cercare di capire insieme che tipo di persona sei grazie alle tue abitudini in cucina.

No, non vogliamo sapere che cosa mangi o quanto mangi, non scherziamo! Dicci solo… dove cucini!

Test del fornello preferito: dicci il tuo e scopri chi sei veramente

Se ti fermi un attimo a pensare, sai benissimo anche tu di avere un fornello preferito. La macchina del gas, infatti, è generalmente una di quelle che tutti usiamo, fin dall’adolescenza, e veramente in maniera assidua!

Non c’è da stupirsi, quindi, che tu abbia un tuo fornello “del cuore”.

Va bene, ok: magari non pensi a questo fornello come a quello del cuore ma sicuramente il test del fornello preferito si basa su una tua scelta che hai fatto ormai già da anni.

Vogliamo solo sapere, guardando l’immagine qui sopra, qual è il tuo fornello preferito e, in cambio, ti diremo chi sei. Dopotutto lo abbiamo già fatto con il test su dove ti siedi a tavola: anche lui ci ha svelato molto su di te, no?

Bene, adesso che hai visto le opzioni del nostro test del fornello preferito, non hai altro da fare che dirci qual è il tuo fornello preferito.

Ecco chi sei!

fornello numero uno : in basso a destra, generalmente più piccolo degli altri e con una potenza di fiamma meno importante. La tua scelta sembrerebbe quasi denotare una timidezza d’animo, non ti pare?

Sembra che tu non riesca a credere veramente in te stesso e che preferisca complicarti la vita da solo. Usi spesso il fornello più piccolo perché senti che non puoi fare altrimenti: è quello che hai e lavorerai con quello che ti è stato dato! Ti sembra di non meritare mai troppo e sei abituato a cavartela da solo. Lo sai, però, che non deve essere così per forza?

: in basso a destra, generalmente più piccolo degli altri e con una potenza di fiamma meno importante. La tua scelta sembrerebbe quasi denotare una timidezza d’animo, non ti pare? Sembra che tu non riesca a credere veramente in te stesso e che preferisca complicarti la vita da solo. Usi spesso il fornello più piccolo perché senti che non puoi fare altrimenti: è quello che hai e lavorerai con quello che ti è stato dato! Ti sembra di non meritare mai troppo e sei abituato a cavartela da solo. Lo sai, però, che non deve essere così per forza? fornello numero due : un fornello che potremmo definire “medio”, da usare ancora per qualsiasi evenienza. Puoi scaldarci il latte la mattina così come mettere su l’acqua per la pasta!

Sei sicuramente una persona che si adatta a qualsiasi situazione, capace di chiudere un occhio di fronte a problematiche e criticità.

Non vuol dire che ti fai mettere i piedi in testa ma solo che sei particolarmente capace di ambientarti e di “nasconderti” in piena vista quando serve.

Sei una persona sicuramente piacevole con cui stare insieme ma che, a volte, tende ad essere un poco opportunista!

: un fornello che potremmo definire “medio”, da usare ancora per qualsiasi evenienza. Puoi scaldarci il latte la mattina così come mettere su l’acqua per la pasta! Sei sicuramente una persona che si adatta a qualsiasi situazione, capace di chiudere un occhio di fronte a problematiche e criticità. Non vuol dire che ti fai mettere i piedi in testa ma solo che sei particolarmente capace di ambientarti e di “nasconderti” in piena vista quando serve. Sei una persona sicuramente piacevole con cui stare insieme ma che, a volte, tende ad essere un poco opportunista! fornello numero tre : di certo sei una persona che si sente (e forse è) quasi sempre al centro dell’attenzione. Non ti fai problemi a riconoscere il tuo ruolo di potere (e proprio per questo ti piace particolarmente questo fornello!).

Sei una persona sicuramente abituata a comandare e che ha un innato senso del potere: forse è meglio se provi anche il nostro test per scoprire se hai un animo nobile!

In ogni caso sei una persona carismatica, sicuramente capace di grandi cose e che non ha paura di immergersi in una allure di grandezza: fai attenzione, però, a non “cascare” troppo rumorosamente!

: di certo sei una persona che si sente (e forse è) quasi sempre al centro dell’attenzione. Non ti fai problemi a riconoscere il tuo ruolo di potere (e proprio per questo ti piace particolarmente questo fornello!). Sei una persona sicuramente abituata a comandare e che ha un innato senso del potere: In ogni caso sei una persona carismatica, sicuramente capace di grandi cose e che non ha paura di immergersi in una allure di grandezza: fai attenzione, però, a non “cascare” troppo rumorosamente! fornello numero quattro: avere a che fare con te, che scegli questo fornello nel nostro test del fornello preferito, non è sempre semplice. Sei una persona che rifiuta il contatto con gli altri a tutti i costi e che preferisce, invece, stare da sola.

Questo non vuol dire che tu sia antipatico oppure scortese: semplicemente sai quello che vuoi e lo realizzi, senza tanto tempo da perdere.

Questo vuol dire che hai poca pazienza per i capricci altrui ed anche per i problemi che gli altri possono portare nella tua vita.

Sei decisamente una persona interessante ma, come i diamanti, ti nascondi in un duro strato di roccia non sempre facile da scavare!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.