Test delle Camicette | Cosa sei destinata a fare questa Primavera?

Con il test delle camicette scopriremo cosa ti aspetti (e cosa ti aspetta!) durante la prossima primavera! Pronta a metterti in gioco?

La primavera è sempre stata vissuta da tutti, e dalle donne in particolare, come un momento di leggerezza, di felicità e di rinascita. Questi sentimenti si manifestano soprattutto nell’abbigliamento che scegliamo di indossare non appena torna il sole.

Dal momento che possiamo finalmente liberarci dei maglioni di lana scoprendo le spalle e la scollatura, le camicie e le bluse sono le nostre migliori amiche in primavera.

Naturalmente nessuna di noi, una volta passato l’inverno, sceglierebbe mai di indossare una camicetta monocromatica. Ecco allora che colori e stampe invadono il nostro armadio: il modo in cui li scegliamo e li indossiamo dice moltissimo di noi.

In particolare, rivela il modo in cui approcciamo alla bella stagione, quali sono le nostre aspirazioni, i nostri desideri e i nostri buoni propositi.

Test delle Camicette

Per eseguire questo test ti chiediamo di immaginare cosa indosseresti più volentieri per la prima uscita con le amiche durante la prima bella giornata di primavera.

1 – La camicia leopardata

L’animalier è una delle stampe più aggressive e impegnative di sempre. Si tratta nella maggior parte dei casi di una stampa associata a donne mature dal carattere forte e deciso.

Questo però non significa che non possa essere declinata anche nei colori pastello e in uno stile molto più casual, romantico e leggero.

Se hai scelto proprio questa camicia significa che sei pronta a lanciarti in nuove sfide e a fare tutte le nuove esperienze possibili nel corso di questa prossima primavera.

L’inverno ti ha sfinito e ha esaurito le tue energie. Per questo motivo probabilmente hai davvero il desiderio di lanciarti di nuovo a capofitto nella vita e vivere il più intensamente possibile.

2 – La camicia romantica

La primavera è per eccellenza la stagione dei nuovi amori, quella in cui i fiori sbocciano e, per dirla con le parole del gufo di Bambi, “tutti si rinci-trullu-liscono”.

Se hai scelto di indossare una camicia morbida e romantica, con un’elegante stampa floreale e una profonda scollatura, significa che sei pronta a innamorarti.

Forse il tuo cuore ha sentito un po’ troppo a lungo la solitudine negli scorsi mesi, oppure stai guarendo da una forte delusione d’amore che ha lasciato il segno.

Quale che sia il motivo per cui hai deciso di aver bisogno d’amore, di sicuro nel corso di questa primavera ti innamorerai di nuovo (anche solo per un’ora o una sera)!

3 – La camicia boho chic

Lo stile boho chic si caratterizza per colori decisi e stampe vistose. Mescola sapientemente e con leggerezza una vasta serie di stili, colori, tessuti e accessori.

Lo stile boho è proprio dei viaggiatori e di coloro che vagano con la mente oltre il momento e la situazione in cui si trovano a vivere.

Se hai optato per questo stile affascinante e zingaresco significa che la tua massima aspirazione è viaggiare nel corso della prossima stagione, e non si tratta esclusivamente di un viaggio fisico.

Il tuo maggiore desiderio consiste nello esplorare nuove situazioni, nuove amicizie, nuovi progetti. Hai di certo bisogno di una grande dose di cambiamento e la primavera arriva proprio al momento giusto per portartene quanto ne vuoi!

4 – La camicia pop

I colori accesi, le geometrie decise e le stampe vistose sono alcune delle caratteristiche dello stile pop. Si tratta di uno stile che andava assolutamente per la maggiore tra la fine degli anni 80 e l’inizio dei 90 e che oggi sta prepotentemente tornando di moda.

Se hai scelto una camicia in stile pop speri che questa primavera ti porti energia, dinamicità, nuove possibilità e divertimento.

Il tuo obiettivo è sicuramente spazzare via il grigiore emotivo e le preoccupazioni che hanno accompagnato gli scorsi mesi e vivere una vita a colori.

Hai bisogno di leggerezza, spensieratezza, poco impegno e poca serietà. Hai bisogno di staccare la spina e gettarti alle spalle tutte le difficoltà che hai attraversato: la nostra previsione è che questo stato d’animo ti accompagnerà fino all’estate, probabilmente la più attiva e la stimolante di sempre.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.