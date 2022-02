Sopracciglia: ecco gli errori che vi fanno sembrare più vecchie

Sopracciglia, un cruccio che molte donne conoscono bene. Ma ci sono alcuni errori imperdonabili, che vi faranno sembrare più vecchie.

Forse non ne ve siete accorte, forse lo avete sempre fatto. Ma ci sono alcuni errori che molte di voi fanno quando si ritoccano le proprie sopracciglia.

Noi siamo qui per aiutarvi ad individuarli, in maniera tale da non ritrovarvi più con delle sopracciglia incorrette.

Sopracciglia, ecco cosa evitare

Un paio di sopracciglia ben curate possono aiutare a incorniciare il vostro viso e mettere in risalto le tue caratteristiche migliori, ma se sono troppo sottili, troppo scure o dalla forma troppo bizzarra, possono nuocere e deformare le linee del vostro viso.

Come il resto del vostro corpo, anche le sopracciglia possono mostrare la vostra età. La situazione peggiora quando commettete alcuni errori che vi elenchiamo qui di seguito.

LEGGI ANCHE -> Disegnare le sopracciglia in modo perfetto: tutti i consigli e i prodotti da non perdere!

Sopracciglia sottili

Sopracciglia folte e cespugliose sono un segno di giovinezza. Con l’avanzare dell’età, il naturale processo di invecchiamento assottiglia i capelli sul corpo, sia quelli sulla testa che ahimè, quelli sul viso. Anche se non possiamo fermare il tempo, c’è ancora speranza. Ma non preoccupatevi, ci sono diversi prodotti che possono aiutare a rinfoltirle.

In alternativa, per creare l’illusione di pienezza, potete utilizzare un mascara per riempire i punti vuoti o irregolari. Per una soluzione permanente, c’è anche il microblading.

Troppo scure

In questo caso, meno è meglio. Sopracciglia troppo disegnate, troppo spesse e scure possono sembrare troppo dure e pesanti.

Come regola generale, attenetevi sempre a tratti brevi e sfumati in modo da poter costruire il colore in modo graduale. Inoltre, fate un passo indietro dallo specchio per assicurarvi di non aver esagerato.

Bordi del sopracciglio troppo tagliati

Se tagliate l’arco naturale, potreste ritrovarti con un look irregolare e sbilanciato. Invece di tagliare i bordi, spazzolate i peli verso l’alto e usate un paio di forbici apposite per tagliare i peli che sporgono dalla parte alta.

Per aiutarvi ad ottenere la giusta lunghezza, tenete il manico di un pennello da trucco o di un pettine nel punto più alto della narice, e mettetelo perpendicolare alle sopracciglia: avete trovato il punto in cui il vostro sopracciglio dovrebbe iniziare.

Per trovare la vostra arcata, invece, tenete il manico e puntatelo verso il lato del naso, angolandolo in modo che tagli attraverso la vostra pupilla. Successivamente, spostate il manico a lato del naso e angolatelo fino a raggiungere l’angolo esterno dell’occhio per determinare dove dovrebbe finire la fronte.

LEGGI ANCHE -> Beauty over 40 e 50: tutti i segreti per avere sopracciglia da sogno!

Cadenti

Un sopracciglio che punta verso il basso in direzione dei lobi delle orecchie può far apparire il viso cadente e farvi sembrare infelici. Per risolvere questo problema, definite prima le estremità con brevi tratti simili a capelli piumati che partono dalla base delle sopracciglia. Poi, riempite il resto della forma, estendendovi fino al ponte del naso.

In contrasto con il colore di capelli

Per creare un look coesivo, le sopracciglia e i capelli devono andare d’accordo. Per esempio, se avete i capelli neri, non dovreste avere le sopracciglia bionde.

Detto questo, non volete nemmeno che queste ultime si abbinino alla perfezione con i vostri capelli, perché risulterebbe innaturale. Perciò, potete acquistare un prodotto per sopracciglia che sia di una o di due tonalità più chiare del vostro colore di capelli.