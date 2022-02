Parla con questi segni zodiacali se vuoi capire come essere più disinvolto

Scopriamo insieme chi c’è nella classifica dei segni zodiacali più disinvolti: Fonzie non avrebbe assolutamente niente da insegnarli!

Se non conosci qualcuno che invidi tantissimo a causa del suo modo di fare, abbiamo una buona notizie per te: sei tu il più disinvolto nel tuo giro di amicizie!

Sarà capitato anche a te, infatti, di guardare con occhi cupidi una persona capace sempre di comportarsi nella maniera giusta, in ogni situazione sociale.

Dai, hai presente di chi parliamo: un vero e proprio Fonzie, che è sempre il più “giusto” e che non sbaglia mai un colpo.

Che ne dici: pensi che scoprire quali sono i segni zodiacali così potrebbe aiutarci a diventare come loro?

I segni zodiacali più disinvolti di tutto l’oroscopo: scopriamo subito chi sono

Ci sono persone che non riescono veramente a sottrarsi dalla luce dei riflettori. Sempre sotto una specie di “occhio di bue” sociale, queste persone hanno imparato a comportarsi in qualsiasi situazione. E come si comportano!

Sono sempre disinvolti, non si imbarazzano mai e sembra che non possano sbagliare: che sogno!

Oggi abbiamo deciso di scoprire insieme a te quali sono i segni zodiacali più disinvolti di tutto l’oroscopo: credi di essere nella classifica?

Sapere chi è disinvolto ti aiuterà anche a capire come trattare con loro: visto che non si imbarazzano di niente, dovrai essere molto più sicura di te per avere a che fare con questi segni zodiacali!

Allora, pronta a scoprire di chi si tratta?

Cancro: quinto posto

Ebbene sì, i timidi e dolci Cancro sono anche nella classifica dei segni zodiacali più disinvolti dello zodiaco.

Non ci credi? Bene, sappi che i Cancro sono persone in grado di cavarsela in qualsiasi situazione! Non solo hanno una faccia di bronzo niente male ma sono capacissimi di “capire” gli altri al volo.

Un Cancro non sbaglia mai (o quasi mai) l’atteggiamento da prendere in un particolare momento. Sono in grado di leggere alla perfezione ogni “stanza” e le sue emozioni: non sottovalutateli!

Ariete: quarto posto

Anche se gli Ariete possono darvi la sensazione di non essere mai a loro agio, sappiate che vi state sbagliando di grosso.

Altro che timidi o fuori posto: gli Ariete sono persone particolarmente capaci di comportarsi in società e sono estremamente disinvolti!

Non coglierete mai un Ariete in difficoltà quando si trova con altre persone: riesce sempre a “rigirare” la frittata, finendo per avere sempre la meglio sugli altri.

Come fa? Ma grazie semplicemente alla disinvoltura con cui l’Ariete fa praticamente tutto: impossibile, o quasi, imbarazzarlo!

Vergine: terzo posto

Precisione ed eleganza sono due pilastri nella vita dei nati sotto il segno della Vergine e possiamo assicurarvi che sono anche il segreto della loro disinvoltura.

Una volta che indossano il loro outfit preferito e che si trovano esattamente dove devono essere, all’ora precisa e concordata, non c’è più scampo per nessuno: i Vergine sono i re e le regine della piazza!

La Vergine è fatta così: è capace di smuovere mari e monti solo alzando un sopracciglio ma deve avere le sue armi a disposizione.

Ecco perché non rinunciano mai alla programmazione e ad un’estetica ben precisa: sono le vere e proprio armi ed armatura della disinvoltura di questo segno!

Sagittario: secondo posto

Abbiamo spesso dipinto i Sagittario come persone estremamente individualiste, capaci di prendere decisioni ottime sempre e solo per sé stessi.

Uno dei motivi per cui i Sagittario sono così indipendenti (ed a volte anche concentrati solo su sé stessi) è che spesso ai Sagittario viene facile comportarsi con estrema disinvoltura.

Proprio questo atteggiamento, infatti, li rende ancora più distanti dagli altri: ehi ma com’è che quel Sagittario è così a suo agio e tranquillo e io… non lo sono?

A tante persone viene da porsi la stessa domanda, dopo aver visto il Sagittario navigare felicemente tra diverse situazioni spinose senza farsi il più piccolo problema a riguardo.

I Sagittario sono fatti così: estremamente disinvolti, si divertono a vedere quanto impacciati possono essere gli altri!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più disinvolti di tutti

Ovviamente (o forse no), al primo posto della nostra classifica di oggi non potevano che esserci i nati sotto il segno dello Scorpione.

Gli Scorpione, infatti, sono le persone veramente più disinvolte dello zodiaco e, spesso, non ce ne rendiamo neanche conto!

I nati sotto questo segno sono persone estremamente sicure di sé, che difficilmente dubitano delle proprie azioni. Sanno sempre come comportarsi o, comunque, sanno sempre fare finta di sapersi comportare!

(La differenza, in questo caso, è praticamente nulla: fingere di essere disinvolti risulta, quasi sempre, nel risultato di esserlo per davvero).

Guardare agli Scorpione e imitate il loro modo di fare: nove volte su dieci (se non dieci su dieci), gli Scorpione sanno sempre cosa fare e si comporteranno sempre in maniera veramente invidiabile!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.