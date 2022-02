Quanto costa la Royal Family? Sempre di più, ed è un pericolo!

By

Quanto costa la Royal Family? Una cifra blu, proprio come il sangue dei Reali. Ecco perché oggi la Corona è in pericolo e perché le ultime vicende hanno peggiorato la situazione.

Tutti amano la Regina: dentro e fuori i confini del Regno Unito la Regina Elisabetta II è una delle donne più amate e ammirate della storia. Purtroppo non si può dire lo stesso per il resto della sua numerosa famiglia e, proprio per questo, la sopravvivenza della Corona è economicamente a rischio.

Alcuni dei diretti discendenti del Re o della Regina d’Inghilterra – cioè i Senior Royals – “lavorano” a tempo pieno per la Corona.

Questo significa che servono il Paese per tutta la loro vita, fungono da ambasciatori della cultura britannica, coltivano i rapporti diplomatici con i maggiori politici del mondo, si dedicano alla beneficenza.

Per svolgere un lavoro così impegnativo tutti i Senior Royals percepiscono uno “stipendio” direttamente dallo stato del Regno Unito.

Oltre a questo, dal momento che le residenze reali sono patrimonio storico e architettonico del Regno, lo Stato si fa anche carico del mantenimento delle principali residenze reali come Buckingham Palace.

Questo significa però che la Monarchia serve lo Stato ma pesa sulle casse dello Stato, quindi sui cittadini britannici. Tutti si sono sempre chiesti a quanto ammontino tali spese e oggi è possibile avere una stima piuttosto precisa.

Quanto costa la Royal Family al Regno Unito?

Esattamente come il costo della vita è andato aumentando negli ultimi anni, le spese di “gestione” della Famiglia Reale sono aumentate di pari passo.

Come si può vedere dal grafico sottostante, pubblicato da The Sun, nel 2012 gli inglesi hanno speso 32,4 milioni di Sterline per finanziare la famiglia Reale.

Queste spese sono salite molto lentamente nel corso degli anni successivi, ma comunque nel 2018 erano aumentate in maniera considerevole. Quell’anno i cittadini inglesi hanno versato 47,4 milioni di Sterline.

Un aumento davvero sensazionale però è stato registrato nel 2019 e nel 2020. In quegli anni la Corona ha ricevuto rispettivamente 67 milioni di Sterline e 69,4 milioni di Sterline.

Oltre al fatto che si tratti in effetti di cifre molto alte, a impressionare negativamente è l’enorme crescita delle spese in due anni molto difficili per l’economia Britannica. Sono gli anni della Brexit e della crisi del Coronavirus.

Questo significa che molti oppositori della monarchia stanno affermando con sempre maggiore insistenza che gli inglesi non hanno più bisogno della Corona e che i soldi versati per il suo mantenimento dovrebbero rimanere nelle casse dello Stato.

Fortunatamente per Elisabetta II e la sua famiglia, però, gran parte degli inglesi sostiene con grande affetto e con grande fervore la Royal Family e sembra davvero molto difficile che un giorno il Regno Unito diventi una Repubblica.

Bisogna rendersi conto però che i gravissimi scandali in cui la Famiglia Reale è stata trascinata recentemente non hanno facilitato la vita ai Royals.

La complessa (e vergognosa) vicenda giudiziaria del Principe Andrea ha dimostrato che finanziando la Royal Family si finisce anche per sostenere economicamente persone dalla dubbia moralità.

Proprio per questo motivo, nel momento in cui è stato chiaro che Andrea sarebbe stato processato, la Famiglia Reale gli ha tolto qualsiasi sovvenzionamento statale. È stato inoltre specificato che Andrea affronterà il processo come un comune cittadino, quindi (si suppone) pagando di tasca propria le spese.

L’accordo economico che ha trovato con la sua accusatrice però è davvero molto pesante: sono in molti a sostenere che la Regina metterà mano alla propria rendita privata per aiutare Andrea a pagare quanto pattuito.

Sorge a questo punto un’altra domanda: da dove arrivano le rendite private della Regina? Dal Ducato di Lancaster, un territorio che per legge genera le entrate private del Sovrano. Esiste un altro ducato simile, quello di Cornovaglia, che sostiene invece economicamente la vita privata del Principe di Galles.

Quanto guadagna il monarca ogni anno dal Ducato di Lancaster? Un “piccolo” stipendio di 16 milioni di Sterline l’anno!

