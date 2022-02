I capi più trendy del momento da acquistare a meno di € 50 sono di Zara!

I capi più trendy del momento li puoi trovare tutti all’interno dello stesso negozio, e costano meno di € 50! Stai per preparare la tua sessione di shopping per la prossima stagione? Allora non devi farti scappare questi 5 capi!

Quanto amiamo fare shopping? Tantissimo! Ci piace girare per i negozi, cercare i capi giusti per i nostri outfit, provare e alla fine uscire dal nostro negozio preferito con le buste più belle del mondo. E subito dopo arriva il colpo di scena: i sensi di colpa ci affliggono perché abbiamo speso decisamente di più di quanto avremmo potuto! Fare shopping è un’arte, e come tale ha bisogno di regole ben precise! Vuoi scoprirle? Leggiamole insieme!

La primavera si avvicina e noi che siamo delle perfette fashion lovers non possiamo farci trovare impreparate e senza i capi più trendy del momento.

Dobbiamo averli in anticipo, in maniera da assicurarci le taglie e i colori giusti!

Il che va benissimo, ma il tuo portafoglio la pensa allo stesso modo?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i segreti per uno shopping perfetto!

I capi più trendy a meno di € 50 puoi farli tuoi, da Zara!

La prima regola in fatto di shopping è questa: non farti trovare impreparata! Prima di arrivare nel tuo negozio preferito e far impazzire la commessa alla ricerca di qualcosa che ti piace fai un giro sul web! Vedi tra i look delle influencer più famose quali saranno le tendenze future. Una volta che hai capito cosa vorresti acquistare, cercalo sui siti ufficiali dei tuoi negozi preferiti. Vedi e confronta i prezzi! Solo ora sei pronta per la tua seduta di shopping!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile e vediamo i 5 capi più trendy per la primavera 2022, da acquistare sotto gli € 50 cadauno, tutti firmati Zara!

camicia basica oversize: se ancora non l’avete, questo è il momento perfetto per acquistarla. La camicia bianca oversize è decisamente il capo più versatile del momento. Da Zara è possibile acquistarla ad un costo di € 19,95.

se ancora non l’avete, questo è il momento perfetto per acquistarla. La camicia bianca oversize è decisamente il capo più versatile del momento. Da Zara è possibile acquistarla ad un costo di € 19,95. giacca e shorts : una delle tendenze della prossima stagione fa parte del passato, ed è il completo giacca corta e minigonna o shorts in tweed. Zara offre uno splendido completo fantasia vichy rosa e bianca. Giacca € 49,95 e gonna pantaloncino a € 29,95.

: una delle tendenze della prossima stagione fa parte del passato, ed è il completo giacca corta e minigonna o shorts in tweed. Zara offre uno splendido completo fantasia vichy rosa e bianca. Giacca € 49,95 e gonna pantaloncino a € 29,95. mini bag : avete già la vostra mini bag? Se la risposta è no è arrivato il momento giusto. Mini bag color corallo con catena oro, prezzo € 29,95.

: avete già la vostra mini bag? Se la risposta è no è arrivato il momento giusto. Mini bag color corallo con catena oro, prezzo € 29,95. jeans boyfriend a vita alta: nel nostro shopping non può mancare un jeans boyfriend a vita alta. Questa volta di colore scuro, perfetto anche per situazioni più formali. Costo € 39,95.

Termina qui la guida di stile targata CheDonna sui 5 capi da acquistare sotto i € 50 da Zara.

Alla prossima guida di stile, per rimanere sempre aggiornata sulle ultime tendenze!