Fantasie erotiche femminili | Perché ci piace essere dominate? È normale?

By

Tra le più comuni fantasie erotiche femminili ci sono quelle sulla dominazione sessuale. Ma perché ci piacciono tanto?

Quando si tratta dell’ambito sessuale gli equilibri psicologici nel rapporto tra i due partner sono estremamente delicati. Anche se normalmente si tende a mantenere una sorta di equilibrio, alcune fantasie erotiche riguardano proprio la possibilità di alterarlo. In questi scenari è uno dei due partner a diventare dominante.

Nella maggior parte dei casi la donna tende ad assumere un atteggiamento remissivo, quindi a ricoprire il ruolo della “parte dominata”. Di contro, gli uomini ricoprono il ruolo complementare, cioè del “dominante”.

Questo schema ricorrente, così comune da potere essere considerato “normale” deriva dai rapporti di forza all’interno della società. Le donne sono abituate da secoli a essere “comandate” e “gestite” dagli uomini in tutti gli aspetti della loro vita. Per questo motivo trovano abbastanza naturale assumere un ruolo sottomesso anche tra le lenzuola.

Ci si aspetterebbe però che siano le donne più deboli e dal carattere più “dolce” ad avere fantasie di sottomissione / dominazione, mentre le cose non stanno così.

Anche le donne dal carattere più forte sognano di essere dominate in un rapporto sessuale.

Si può affermare quindi che questa fantasia erotica sia trasversale, che cioè piaccia letteralmente a tutte.

Perché tra le fantasie erotiche femminili c’è così spesso la dominazione?

Prima di rispondere a questa domanda è strettamente necessario chiarire una cosa: avere fantasie di dominazione è perfettamente naturale e sano. L’unica condizione da porre è che ci si senta sempre al sicuro mentre le si mette in pratica.

Tornando alla domanda precedente, il motivo per cui la dominazione è così frequente tra le fantasie erotiche femminili è che essere dominati è un ruolo estremamente comodo. Magari a livello fisico non lo è, ma a livello psicologico è una vera pacchia.

Durante un rapporto di dominazione, infatti, tutta la responsabilità ricade sulle spalle del dominante. Questo significa che il partner dominante prende tutte le decisioni, si assume tutte le responsabilità, inventa tutti i giochi, gestisce tutte le situazioni.

In questo scenario il partner sottomesso non deve fare assolutamente niente oltre a eseguire alla lettera. Certo, si possono commettere degli “errori di esecuzione” per cui potrebbe essere “puniti”! Avere il compito di eseguire bene alcuni ordini, però, è molto diverso dall’avere sulle spalle tutte le responsabilità!

Fondamentalmente quando si gioca il ruolo del “dominato” in un rapporto sessuale, si può semplicemente spegnere il cervello e assumere un ruolo quasi del tutto passivo.

Per una persona che ogni giorno è chiamata a rispondere a moltissime richieste e ad assumersi molte responsabilità, un momento di totale passività mentale funziona come una vacanza.

Una madre abituata a badare tutto il giorno ai bambini non dovrà più prestare attenzione a ciò che accade intorno, perché non è più sua responsabilità. Una donna che ogni giorno deve organizzare gli orari della famiglia (e magari dei colleghi di lavoro) non dovrà più preoccuparsi di essere “la mente”: c’è qualcun altro che pensa per lei.

Ovviamente, questi meccanismi mentali valgono anche per un uomo che decida di ricoprire un ruolo comportamentale passivo e non attivo. Anche per lui sarà un momento di totale relax fisico e mentale!

LEGGI ANCHE -> Vorresti provare qualcosa di piccante? Ecco come NON chiederglielo MAI!

Ovviamente perché un rapporto di dominazione – sottomissione abbia un risultato positivo sia sui rapporti di coppia sia sul benessere psicologico dei partner deve sottostare a regole precise.

La regola di base è accettare di avere rapporti di dominazione solo con partner che conosciamo bene e in cui riponiamo la massima fiducia. Sarà poi fondamentale stabilire una parola d’ordine. Nel momento in cui il partner sottomesso pronuncerà la parola d’ordine il dominante dovrà fermare all’istante qualsiasi azione perché il sottomesso ha paura o non si sta divertendo.

Con questi piccoli accorgimenti sarà davvero semplice e liberatorio mettere in atto le fantasie erotiche di dominazione che sono in assoluto le più amate tra le fantasie femminili.