Queste 7 cose influenzano la nostra sessualità e nessuno lo sospetta

Ci sono cose che fanno parte della nostra quotidianità e che influenzano la nostra sessualità di coppia ma quasi nessuno lo sa.

Molti aspetti della nostra vita quotidiana influiscono sulla nostra sessualità. In realtà tutti gli aspetti della nostra vita sono collegati tra di loro e quindi possono avere specifiche ripercussioni anche sulla nostra vita sessuale e spesso non lo sospettiamo minimamente.

Alcune situazioni possono influire sulla nostra vita sessuale molto più di quanto immaginiamo e parliamo di situazioni comuni che fanno parte parte della nostra vita quotidiana. Se hai notato un calo del desiderio o fluttuazioni della tua libido forse è il caso di leggere questo articolo.

Ecco quali fattori insospettabili influenzano la nostra sessualità

Avere una vita sessuale felice ed appagante migliora la nostra condizione psicofisica. La sessualità rientra nel complesso sistema che governa la nostra vita i cui fattori concorrono a renderla più o meno soddisfacente. Questi fattori sono connessi tra di loro anche se ti sembra che funzionino isolatamente. Alcune situazioni quotidiane possono avere importanti ripercussioni sulla nostra sessualità. Dovremmo fare in modo di stare bene ogni giorno, con noi stessi e con il partner e condurre la vita che ci fa stare bene, qualunque cosa questo implichi. Quotidianamente dovremmo fare tutto ciò che ci fa stare bene e questo benessere influirà positivamente su ogni altro ambito della nostra esistenza.

Ecco cosa influenza la tua sessualità senza che tu lo sappia

Ti sembrerà strano, ma i fattori che stiamo per elencarti hanno una grande influenza sulla tua sessualità anche se non lo sospettavi, come ad esempio:

1. Il Super lavoro

Lavorare tanto spesso porta a grandi soddisfazioni, economiche e personali. Un impegno preso che ripaga i nostri sforzi è un ottimo modo per mordere la vita ma spesso il super lavoro apporta molta stanchezza. Se non riusciamo a gestire le cose nel modo giusto potremmo sentite il peso dello stress e questo è uno dei principali nemici della nostra sessualità. Lavorare molto significa essere molto impegnato e avere anche molte responsabilità e preoccupazioni. Se noti che il tuo lavoro ti impedisce di godere del piacere sessuale non fare finta di niente. La frustrazione a letto genera conflitti di coppia che non faranno che aumentare lo stress.

2. La Pay tv

Pagare un abbonamento e avere la possibilità di vedere tutti i film e le serie tv che vogliamo è davvero fantastico. Quando torniamo a casa spesso non vediamo l’ora di continuare a vedere la nostra serie preferita e di goderci il nostro relax. Di fatto nessuno trova la cosa nociva per la coppia eppure non è proprio così. Guardare la tv è anche qualcosa di divertente da fare col partner ma spesso essendo un’attività molto apprezzata è anche un’attività che toglie tempo a coccole, sonno e tempo. Appassionarsi alla tv alla fine apporta stanchezza e uno stile di vita sedentario che influisce negativamente sulla nostra vita sessuale.

3. Astinenza sessuale

Non fare l’amore per molto tempo ci fa passare la voglia di farlo. Il nostro corpo è stato progettato per abituarsi ad ogni cambiamento. Se non facciamo l’amore la nostra energia sessuale scenderà. Sappiamo che fare l’amore apporta piacere al corpo e sprigiona ormoni che ci aiutano a sentirci più felici, quindi perchè non provare a vivacizzare la nostra vita sessuale?

4. Niente autoerotismo

Praticare autoerotismo serve per esplorare il nostro corpo e capire cosa ci genera piacere. In questo modo potremmo guidare il nostro partner e fargli capire cosa ci soddisfa sotto le lenzuola. Inoltre praticare autoerotismo è un ottimo modo per non cadere nel circolo vizioso dell’astinenza.

5. Rabbia

Avere una relazione comporta dei rischi, per esempio arrabbiarsi. I conflitti in coppia sono normali e possono sprigionare la rabbia verso l’altro. Andare a dormire arrabbiati non è un bene per la coppia ma per arginare a questo non bisognerebbe ricorrere al sesso, Diciamo che abbiamo capito il motivo per il quale ci viene voglia di fare l’amore subito dopo un litigio ma non dovremmo cedere a questa tentazione senza prima aver parlato di ciò che è appena accaduto e senza aver provato a riconciliarsi emotivamente.

6. Il vino

Qualcuno pensa che l’alcool migliori le prestazioni sessuali in realtà essere brilli aiuta a disinibirsi e a vivere la sessualità senza freni ma essere ubriachi può avere un effetto terribile sulla sessualità.

7. Non parlare di sessualità

La comunicazione è molto importante nella coppia. Capirci ci aiuta a consolidare la nostra intimità emotiva e questa rafforza la nostra connessione fisica. Dovremmo parlare di tutto in coppia, delle nostre fantasie e sensazioni. Ti sei mai chiesta cosa provano gli uomini quando sono dentro di noi? Anche se abbiamo provato a dare una risposta a questa domanda potresti affrontare questo argomento con il partner e capire meglio i suoi desideri sessuali e provare a soddisfarli nel limite delle tue esigenze. Comunicare è il fondamento di una relazione di successo. Non è così strano a pensarci. Se hai un problema di salute ne parli col tuo medico no? Allo stesso modo se hai un problema di connessione sessuale la persona con la quale dovresti parlare è il tuo partner.

Alcune persone hanno la fortuna di vivere una relazione di coppia estremamente facile. Le cose sono semplici tra loro e spontanee, altre volte bisogna sforzarsi per ottenere un rapporto stabile e felice, bisogna confrontarsi e trovare terreno comune. Questo ha senso se di base oltre ad un grande amore c’è anche similarità. Se nonostante gli sforzi le cose non vanno probabilmente non è il caso di forzare la situazione, potreste solo esasperare il rapporto e peggiorare le cose. Chiedetevi sempre cosa volete veramente dalla vostra relazione e se chi avete di fronte può darvi ciò di cui avete bisogno.