Una Vita anticipazioni: una clamorosa scoperta sconvolge Acacias

Una Vita anticipazioni della settimana. L’agghiacciante verità viene allo scoperto e sconvolgere Acacias intera. Ecco cosa è successo

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

La soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: ecco svelato com’è morta Felicia

Nelle nuove puntate di Una vita, succederanno tante novità ma soprattutto scopriremo nuovi dettagli su una questione rimasta in sospeso: la morte di Felicia Pasaman (Susana Soleto).

Nei prossimi episodi i telespettatori di Una vita indagheranno maggiormente il motivo vero che ha condotto Felicia alla morte. Scopriremo insieme a Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez), la notizia sconvolgente.

L’uomo riceverà infatti il referto che attesterà l’autopsia di morte di Felicia. manderà in completa confusione nelle prossime puntate italiane di Una Vita.

Perché? Lo scopriremo nel prossimo paragrafo.

Marcos scoprirà grazie all’autopsia che la donna che amava è stata uccisa. Come gli episodi già andati in onda su Canale 5 hanno mostrato, Marcos ha voluto fin da subito fare chiarezza sul decesso della moglie, venuta a mancare – apparentemente per un attacco cardiaco – mentre lui si trovava in Messico dal “socio” Salustiano Quesada, il padre di Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia (Astrid Janer).

In cerca di risposte, il Bacigalupe Senior ha dunque comunicato alla figlia Anabel (Olga Haenke) che intendeva fare eseguire un’autopsia sul corpo della moglie, ma fin da subito tale ipotesi ha preoccupato la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty), che è riuscita a stento a nascondere il suo nervosismo.

Tutto si complicherà ulteriormente quando Soledad comincerà una relazione segreta con il padrone Marcos, dando l’impressione di essere nervosa ogni volta che il signore parlerà di Felicia in sua presenza. Da quell’istante, bisognerà fare attenzione ad ogni comportamento della domestica…

Se siete amanti dei colpi di scena non potete che leggere quanto stiamo per anticiparvi. Difatti il vero e proprio colpo di scena si verificherà quando Soledad si troverà a dover consegnare a Marcos un misterioso documento medico. A quel punto, Bacigalupe inviterà la sottoposta a lasciarlo da solo. Da un lato la Lopez sarà visibilmente infastidita dalla richiesta, dall’altro alla fine l’uomo leggerà in solitaria il referto e resterà attonito quando capirà che Felicia è passata a miglior vita a causa di un veleno che le è stato somministrato, per diverso tempo, in piccole dosi.

Ovviamente, almeno per ora, il borghese terrà la funesta notizia tutta per sé ma, frugando segretamente di qua e di là, Soledad riuscirà comunque a leggere il responso ed entrerà a conoscenza della verità, preoccupandosene molto. Comunque sia, Marcos sarà più che mai deciso ad appurare cosa sia davvero successo alla sua amata Felicia e deciderà di chiedere aiuto a una persona particolare: il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago) e gli chiederà di investigare privatamente sulla morte di Felicia.