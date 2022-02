Il trucco semplicissimo per stendere la pasta frolla senza romperla

Grazie a questo semplicissimo trucco potrai stendere la pasta frolla senza romperla: ecco il metodo facile.

Preparare la crostata fatta in casa è sempre una grande soddisfazione. Ma spesso uno degli inconvenienti che possono verificarsi è che la pasta frolla si rompa una volta che l’andiamo a stendere.

Quando la stendiamo con il mattarello e poi la dobbiamo posizionare sullo stampo capita che la pasta frolla si rompa. Un vero e proprio disastro che rischia di compromettere la buona riuscita della nostra ricetta.

Scopriamo allora qual è il trucco semplicissimo per ovviare a questo problema e fare in modo di riuscire a stendere la pasta frolla senza romperla.

Ecco il trucco per stendere la pasta frolla senza romperla

Tra i dolci casalinghi più gettonati troviamo senza dubbio la crostata. Una fragrante pasta frolla farcita con della golosa marmellata di fragole, ciliegie, frutti di bosco o quello che più ci piace.

Un’invitante dolce che piace davvero a tutti. Peccato che molto spesso quando si prepara la crostata capita che la pasta frolla si rompa quando l’andiamo a posizionare sullo stampo. Come procedere allora? Scopriamo subito il trucco.

Se vogliamo possiamo anche chiamarla furbata. Si tratta infatti di un metodo semplicissimo per non far rompere la pasta frolla quando dobbiamo metterla sulla teglia per poi farcirla con la marmellata.

Sia che la cuociamo alla cieca, e quindi prima inforniamo solo la base, e poi mettiamo il ripieno sia che la inforniamo già con la farcitura, in ogni caso l’operazione più complicata è proprio quella di trasferire la frolla dal piano di lavoro allo stampo.

Grazie a questo trucchetto però potremo farlo molto più facilmente. E non necessariamente dover attendere ad esempio che la frolla diventi particolarmente dura mettendola per qualche ora in frigorifero.

Al contrario potremo tenerla una mezz’ora in frigorifero e poi procedere subito a stenderla. Solo con questo trucco però riusciremo a non romperla. Basterà procedere a preparare il solito impasto che abbiamo sempre fatto.

A questo punto dopo che avremo fatto riposare il panetto di pasta frolla nel frigorifero avvolto nella pellicola trasparente non dovremo far altro che toglierlo dal fresco, levare la pellicola e aiutandoci con un pizzico di farina lo mettiamo sopra a un foglio di carta da forno.

A questo punto iniziamo a schiacciare il panetto con le mani quindi con il mattarello lo stendiamo cercando di dare una forma rotonda. A questo punto posizioniamo sopra alla pasta frolla un altro foglio di carta da forno e continuiamo a stendere la frolla aiutandoci con il mattarello.

In questo modo non dovremo nemmeno aggiungere ulteriore farina. Quando la frolla è perfettamente stesa non resta che prenderla dal foglio di carta da forno e adagiarla sullo stampo.

Preferibilmente è sempre bene usare per le crostate uno stampo basso e largo. Ed ora non resta che sistemare i bordi togliendo la frolla che fuoriesce e poi procedere come da ricetta alla farcitura e alla formazione delle strisce: qui i trucchi per farle alla perfezione.

Grazie a questo trucco le vostre crostate non si romperanno più.