I latin lover dello zodiaco sono loro: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Ehi, non è che per caso sei uno dei cinque segni zodiacali rubacuori? Scopriamo subito chi sono i segni a cui non si può resistere!

Sguardo magnetico, capelli che ondeggiano al vento, sorriso conturbante, labbra che si corrucciano al punto giusto.

Ehi, smettila di pensare a quella persona che ti è venuta subito in mente leggendo la descrizione qui sopra: stiamo parlando di oroscopo, dobbiamo concentrarci!

Che ne dici: ti va di scoprire insieme a noi quali sono i segni zodiacali ai quali è veramente impossibile resistere?

Ecco chi sono i latin lover dello zodiaco: chissà che non ci sia anche il tuo partner tra loro!

I segni zodiacali rubacuori: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Fidati di me, non sono un latin lover cantava Cesare Cremonini, ormai troppi anni fa rispetto a quelli che ci piacerebbe pensare che siano.

No, oggi non abbiamo deciso di interpellare il front man dei Lunapop per stilare la classifica dell’oroscopo, tranquilli!

Vogliamo scoprire insieme a voi quali siano i segni zodiacali rubacuori e, per far questo, abbiamo come al solito chiesto a stelle e pianeti che cosa ne pensano.

Ci sono i segni zodiacali rubacuori? E se sì, quali sono?

Ovviamente l’oroscopo ci ha dato una lista di segni zodiacali ai quali, evidentemente, proprio non riusciamo a resistere.

Che ne dici: ti va di scoprire quali siano?

Sagittario: quinto posto

Dobbiamo riconoscere al Sagittario che, pur essendo un “ruba cuore” fatto e finito, non è veramente interessato a spezzare a metà i cuori altrui.

Semplicemente… gli capita!

Il Sagittario è un segno a cui succede spesso di fare colpo e, ancora più spesso, neanche se ne rende conto.

Ecco perché, quindi, al Sagittario tocca una posizione nella classifica dei segni zodiacali più rubacuori di tutto lo zodiaco. Non sanno quanto possono creare amore negli altri e, quindi, semplicemente calpestano cuori… e non lo sanno neanche!

Leone: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Leone sono famosi per lasciarsi dietro una lunga scia di cuori spezzati.

Ai Leone è molto difficile capire quando qualcuno è innamorato di loro: pensano che tutti, indifferentemente, li adorino per come sono carismatici e non pensano proprio che possano c’entrarci i sentimenti!

I Leone, poi, sono persone alle quali generalmente piace circondarsi di ammiratori: se qualcuno non li idolatra da subito lo guardano con sospetto e anche un poco di paura.

Per i Leone è normale spezzare cuori ma, anche per loro, non è semplice rendersi conto o concedersi agli altri. Pensano troppo a sé stessi per poter preoccuparsi dei cuori altrui!

Scorpione: terzo posto

Se parliamo di carisma, ovviamente, non possiamo fare a meno di parlare anche degli Scorpione.

Ehi ma aspettate un attimo: noi stiamo parlando dei segni zodiacali più rubacuori dello zodiaco: come fa ad entrarci il carisma?

Ovviamente il carisma c’entra molto e, di conseguenza, anche gli Scorpione. I nati sotto questo segno sono persone particolarmente affascinanti che, di conseguenza, finiscono per rubare anche moltissimi cuori!

Fate attenzione quando iniziate a provare qualcosa per gli Scorpione: quando mettono le mani sul cuore di qualcuno, generalmente non lo ridanno mai indietro!

Cancro: secondo posto

Ebbene sì, cari Cancro, sapevate benissimo di essere nella classifica di oggi dei segni zodiacali più rubacuori dello zodiaco però non vi aspettavate di trovarvi così in alto, vero?

Sappiamo bene che la vostra è solo una posa: siete dei veri e propri rubacuori anche se vi piace fingere che non sia così!

Ai Cancro, infatti, basta veramente poco per conquistare gli altri. Hanno un modo di fare che attira le persone verso di loro e sono in grado di manipolare i sentimenti e le sensazioni altrui senza nessun ritegno.

Ehi, è l’oroscopo che lo dice! I Cancro sono persone che non possono veramente fare a meno di risultare affascinanti quando vogliono.

Affidare il vostro cuore a loro è come affidare una manciata di rubini a Lupin: non crediate di poterli rivedere!

Rubacuori come i Cancro ce ne sono pochi: eppure il primo posto in classifica è di un altro segno zodiacale!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più rubacuori di tutto l’oroscopo

Fate attenzione, arrivano i Gemelli!

Questo è un segno zodiacale al quale spesso si guarda con un poco di preoccupazione o anche semplice nervosismo.

Si dice dei Gemelli che non stiano mai fermi, che non abbiano rispetto di nessuno e che seguano sempre e solo il proprio interesse.

Beh, ci sembra che queste caratteristiche (pronunciate o meno) siano proprio quelle di un vero rubacuori!

I Gemelli sono persone che tendono a cercare di evitare la stabilità: scappano dalle relazioni e finiscono, spesso, per portare con sé i cuori delle persone che incontrano!

Avere a che fare con un Gemelli non è semplice ma, di certo, almeno non è noioso.

A forza di scappare a gambe levate, i Gemelli non riusciranno mai ad annoiarvi o a farvi desiderare di stare a casa a leggere un libro piuttosto che passare anche solo un minuto in loro compagnia. Più rubacuori di così!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.