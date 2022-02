Il Principe Harry dovrà tornare in Inghilterra? La situazione è assurda

Il Principe Harry potrebbe dover tornare in Inghilterra: l’assurda situazione causata dal Coronavirus e dai guai familiari.

Al principio del 2020 quando erano sposati da poco più di un anno e mezzo, Harry e Meghan decisero di lasciare l’Inghilterra e la Famiglia Reale britannica. Da allora hanno rinunciato a tutti i diritti relativi allo status di reali.

Da allora, piuttosto che ritirarsi nell’ombra e nella totale privacy di una nuova vita da “comuni mortali”, Harry e Meghan hanno deciso di continuare a parlare della Royal Family e di rendere sempre più profondo il distacco dai parenti di Harry.

L’atto più eclatante è arrivato lo scorso marzo, a circa un anno da quella che è passata alla storia come Megxit. Harry e Meghan, che all’epoca era incinta di Lilibet, hanno pubblicamente accusato la Famiglia Reale di razzismo davanti a milioni di telespettatori.

Da allora, com’è facile intuire, i rapporti tra Harry, suo padre Carlo e suo fratello William si sono completamente congelati.

Harry sembrava sempre più deciso a non tornare mai in Inghilterra così come Meghan ha sempre meno motivi per lasciare la sua lussuosissima casa di Montecito per tornare nel covo delle vipere.

La storia però ha giocato un tiro mancino ai Sussex, e potrebbe obbligarli a rivedere le loro priorità.

Il Covid costringerà Harry a tornare in Inghilterra?

Negli ultimi giorni la notizia che la Regina Elisabetta sia positiva al Coronavirus ha fatto rapidamente il giro del mondo. Tutti hanno temuto per la salute della monarca, che sembra essere stata inavvertitamente contagiata dal figlio Carlo (alla sua seconda infezione da Coronavirus).

A causa delle sue precarie condizioni di salute, Elisabetta dovrà ulteriormente limitare i propri impegni ufficiali.



Già negli ultimi mesi, a causa di evidenti problemi de deambulazione, la Regina si è mossa pochissimo, ma finora era sempre stata protetta dal Covid dalle rigide misure di sicurezze messe in atto intorno alla Royal Family.

Di solito quando la Regina non può svolgere alcuni compiti viene sostituita dagli altri membri anziani della Royal Family e, in particolare, da coloro che sono i suoi diretti consiglieri.

Fanno parte del suo consiglio il Principe Carlo e il Principe William (i due diretti eredi al trono) nonché (teoricamente) il Principe Andrea e il Principe Harry. Ne faceva parte anche il compianto Principe Filippo che ormai non può più aiutare sua moglie a sostenere il peso della Corona.

Il problema però è che attualmente il Principe Andrea è impresentabile, essendo stato privato di ogni onorificenza e letteralmente “scaricato” dalla Famiglia Reale.

Anche il Principe Carlo è attualmente impossibilitato a fare le veci di sua madre, dal momento che attualmente è costretto a stare in isolamento come qualsiasi altro malato.

La conseguenza diretta di questa incresciosa situazione? Se le cose non dovessero cambiare in breve tempo Harry potrebbe essere costretto a tornare in Inghilterra per aiutare sua nonna a svolgere fondamentali mansioni di base, come firmare documenti e presenziare a riunioni.

Si tratterebbe di una svolta inaspettata e probabilmente indesiderata a cui, però, Harry non potrebbe sottrarsi.

Secondo voci molto recenti la Principessa Beatrice di York, avvistata a Los Angeles insieme al cugino e assolutamente senza Meghan, potrebbe essere stata inviata dalla Regina proprio per convincere Harry a tornare.

Inoltre, oggi Beatrice e suo marito vivono al Frogmore Cottage, la residenza che nel 2018 era stata destinata a Harry e Meghan e che i due avevano ristrutturato spendendo la bellezza di tre milioni di sterline (pagati dai cittadini britannici).

Subito dopo aver finito la casa, però, Harry e Meghan presero un aereo per volare oltreoceano e non tornare mai più. Furono costretti a restituire al Regno tutti i soldi che avevano speso inutilmente e, nel frattempo, Beatrice si insediò a casa loro.

Oggi però secondo voci di corridoio Harry ha rinnovato l’affitto del Frogmore Cottage, quindi secondo alcuni Beatrice è riuscito a convincerlo a tornare e a stabilirsi in un’ala della casa mentre rimarrà su suolo britannico.

E Meghan? In tutto questo progetto Meghan non è nemmeno lontanamente compresa. L’attrice americana non è gradita a corte, anche se Carlo ha proposto a lei e Harry di stare a Clarence House insieme a lui e Camilla durante un eventuale soggiorno inglese. I Sussex non hanno accettato.

