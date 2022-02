“Fatemi andare via, basta con questa falsità”: lo sfogo al GF Vip divide

“Fatemi andare via, basta con questa falsità”: nella casa del Gf Vip, ad un passo dalla finale, il clima si infiamma e lo sfogo arriva proprio da lei”.

La finale del 14 marzo si avvicina e per i concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno varcato la famosa porta rossa lo scorso 13 settembre, la stanchezza si fa sentire. Dopo più di cinque mesi chiusi in casa, lontani dai propri affetti, convivendo con persone sconosciute e con cui non c’è sempre un ottimo rapporto, sono tanti i concorrenti che non vedono l’ora di tornare alla propria vita.

E’ il caso di una vippona che, durante l’ultima puntata con Alfonso Signorini, si è lasciata andare ad uno sfogo in diretta ammettendo di essere stanca e di voler tornare a casa.

Gf Vip, la vippona abbandona? Lo sfogo e l’appello al pubblico

Tra i concorrenti che sono attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, sono entrati il 13 settembre Lulù Selassiè che ha già conquistato un posto in finale, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli, Jessica Selassiè, Davide Silvestri, Sophie Codegoni e Giucas Casella. Tra tutti, quella che appare più stanca e desiderosa di tornare a casa anche per il clima che si respira nel bunker di Cinecittà è Katia Ricciarelli.

LEGGI ANCHE —> Ex gieffina irriconoscibile: ecco com’era e com’è dopo i ritocchini

“Sono stanca della falsità di questa casa, sono stanca. Siete sempre lì a parlare. Votami, le vipere fanno come te. La devi smettere con questa faccia da santarellina, sii una donna, non una bambina. Sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, ora posso anche uscire, ho già fatto le valigie, non voglio più vedere questa falsità. Mi sono tolta un macigno dalla scarpa, basta”, ha detto la Ricciarelli nel corso di uno scontro con Miriana Trevisan.

LEGGI ANCHE —> Ex star del Grande Fratello Vip rifatta? Le foto prima e post chirurgia

Candidata all’eliminazione insieme a Nathaly Caldonazzo e Davide Silvestri, ha rivolto un appello al pubblico per farla uscire dalla casa. Sarà accontentata o il pubblico deciderà di farla restare ancora in casa?