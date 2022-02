Vi sposate nel 2022? Ecco la data da evitare secondo gli astrologi

Gli astri ci consigliano quale data NON scegliere per celebrare le nozze nel 2022. Ecco cosa vi aspetta se vi sposerete in questo giorno!

Avete deciso di convolare a nozze nel 2022? Ci rincresce dovervi avvisare che gli astrologi hanno svelato la data che mal si addice ai voti del matrimonio. Amore eterno, fedeltà e lealtà finchè morte non vi separi potrebbero non realizzarsi se decidete di sposarvi in questa data.

Alcuni di voi saranno tentati dal cambiare la data delle nozze dove aver scoperto cosa pensano gli astrologi e perchè definiscono questa data la peggiore data del matrimonio del 2022. Sei pronto a scoprire di che giorno si tratta?

La data peggiore per sposarsi nel 2022 secondo gli astrologi

Gli astrologi consigliano agli innamorati di non fare giuramenti matrimoniali nella data che stiamo rivelarvi. Non si può dire di questa data che sia un giorno che nelle configurazioni astrali risulta allineato all’amore, questo significa che sigillare il vostro amore in questa data potrebbe portare al fallimento della relazione e alla separazione.

La data incriminata secondo gli astrologi non è molto lontana. Gli esperti raccomandano di non contrarre matrimonio in questo particolare giorno a tutti i segni zodiacali. Le configurazioni astrali la rendono la data peggiore per sposarsi. Questa data è pessima non solo per contrarre matrimonio ma anche per prendere qualsiasi altro impegno, ad esempio iniziare una relazione, andare a convivere, fare un viaggio. Questa data porta sfortuna e cattiva comprensione tra i partner.

Vuoi sapere di che giorno stiamo parlando? del 28 MARZO 2022.

In questo giorno il puntatore punta sulla sfortuna. Secondo le configurazioni strali e i pianeti questa data è colpita da un presagio negativo che potrebbe sabotare la coppia e non favorire un matrimonio felice.

Anche i nuovi incontri che avvengono in questo giorno non promettono niente di buono e questo avvertimento vale per i single. Il prossimo 28 Marzo Venere, il pianeta dell’amore e Saturno si allineano creando una configurazione astrale che porta sconvolgimenti nel campo della comprensione, dell’armonia e dell’unità. Questa data porta dubbi e alimenta risentimenti.

Il 28 MARZO 2022, molte coppie potrebbero dubitare della loro relazione e dei loro sentimenti e avere voglia di rimettere in discussione la loro relazione. Un transito tutt’altro che ideale per il quale ricevere sentiti auguri.

Se non desiderate che voi o il partner sentiate il bisogno di retrocedere e recidere l’impegno preso meglio celebrare le nozze in un altro momento. Il matrimonio contratto in questa data non sarà saldo e pieno di alchimia ma tarlato da continue liti ed incomprensioni.

Vi ricordiamo che l’astrologia è un’arte divinatoria e si basa su interpretazioni e non su fatti scientifici per stabilire previsioni. Sentitevi liberi di credervi o meno.