Capelli: ecco i segreti per un’acconciatura da vera pro

Capelli: quanti errori avremo fatto con la nostra acconciatura? Per ottenerne una da vera pro, segui questi semplici consigli.

Non hai tempo o voglia di andare da un professionista? Non preoccuparti!

Noi siamo qui per dirti tutto ciò che devi sapere su come acconciare i tuoi capelli, dal taglio all’acquisto dei migliori prodotti. Insomma, ne uscirai da vera pro! Non ti resta che continuare a leggere per scoprire alcuni segreti che ti regaleranno una chioma all’ultimo grido.

Capelli: consigli semplici ma efficaci

Ecco alcuni segreti per ottenere un’acconciatura professionale.

Conosci il tuo tipo di capelli

Conoscere a fondo la tua capigliatura può impedirti di rovinare le tue amate ciocche. Quindi, prima di prendere un qualsiasi strumento, o persino una semplice spazzola, impara a distinguere la tua tipologia di capelli. Questi rientrano tipicamente in due categorie: fini e spessi.

I tuoi capelli sono fini se è difficile intravedere un singola ciocca, hai difficoltà a mantenere il volume e le ciocche non risultano mai pesanti.

Invece, i tuoi capelli sono spessi se li senti più grossi, le forcine non riescono a tenere in posizione gli stili e il tuo problema più grande è domare il crespo. Sembra che tu abbia una quantità infinita di ciocche e che pesino una tonnellata.

Inizia con un buon taglio

Un taglio regolare non serve solo a rimuovere le punte morte, ma può anche far apparire la tua chioma più spessa e piena di vita. Un buon taglio fornisce anche una buona base per eseguire qualsiasi acconciatura tu desideri.

Se ti ritrovi con dei capelli piatti, prova ad incrementarne l’elasticità, magari con degli strati che incorniciano il viso e strati corti e morbidi per aumentarne il volume.

Quando si tratta di una chioma spessa, è meglio farla crescere con strati che diminuiscono la densità oppure, tagliala direttamente. Basta evitare i tagli lunghi fino alle spalle, che possono sembrare troppo squadrati e grossi.

Scegli i prodotti per capelli in base al loro spessore

Una buona cura è alla base di tutto ed include uno shampoo e un balsamo studiati appositamente per la tua tipologia di capelli. Ricordati, per quanto riguarda i prodotti, diversi tipi hanno diverse esigenze.

Qualcuno con i capelli fini e lisci potrebbe desiderare formule più leggere perché i balsami pesanti potrebbero appesantire la tua chioma. Qualcuno con i capelli spessi e ricci, potrebbe volere delle creme più spesse per lubrificare e potrebbe non preoccuparsi di appesantire la propria acconciatura.

Diventa esperto di prodotti per lo styling

I prodotti per lo styling possono essere di natura diversa, ma ricorda di non eccedere con le quantità. Inizia sempre con una piccola quantità e aggiungine altra solo se necessario.

I gel sono più liquidi al tatto, ma si asciugano rapidamente. Sono ideali per creare delle punte sui capelli corti, per lisciare i capelli e per definire i ricci.

sono più liquidi al tatto, ma si asciugano rapidamente. Sono ideali per creare delle punte sui capelli corti, per lisciare i capelli e per definire i ricci. La mousse è una schiuma per lo styling più leggera che dà un look voluminoso e senza pieghe.

è una schiuma per lo styling più leggera che dà un look voluminoso e senza pieghe. Altri prodotti come creme e sieri, sono i più leggeri del gruppo e perfetti per i ritocchi dell’ultimo minuto.

Prendi gli strumenti e gli accessori giusti per i capelli

Puoi personalizzare il tuo arsenale di strumenti, ma non farti mancare quelli fondamentali: un asciugacapelli leggero che non provochi danni e le spazzole giuste. Non solo, procurati anche dei fermagli e delle forcine che si abbinano al colore delle ciocche.

Impara le basi della spazzola

Per la cura quotidiana, scegli le spazzole a paletta. Quando ti asciughi con il phon, usa una spazzola rotonda per afferrare facilmente ogni ciocca. Ma fai attenzione alle spazzole rotonde con struttura in metallo: se combinate con l’aria calda del phon, possono scaldarsi troppo velocemente e bruciare i capelli. Quindi, vai sul sicuro e opta per una spazzola di legno.