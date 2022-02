Beautiful anticipazioni: rissa alla Forrester, sangue e parole durissime

By

Anticipazioni puntate americane di Beautiful. Tutto quello che succederà alla Forrester Creations. Rissa in arrivo per due dei nostri amati protagonisti…Ecco chi

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni e rivelazioni.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria, l’America. Negli Usa infatti la programmazione della soap opera è un anno avanti e questo ci permette di scoprire con largo anticipo le storie dei nostri personaggi preferiti (e odiati).

Oggi vogliamo parlarvi delle anticipazioni americane di Beautiful.

Beautiful anticipazioni: Ridge e Deacon litigano furiosamente alla Forrester Creations

Secondo le nuove anticipazioni americane della soap opera, nel futuro prossimo assisteremo ad una lite furibonda fra due protagonisti indiscussi di questa ultima stagione: Ridge Forrester e Deacon Sharpe. La causa? Brooke. Il tutto accadrà alla Forrester Creations.

La tensione era papabile e si avvertiva già da qualche tempo. Se avete letto le nostre anticipazioni provenienti dall’America saprete già la situazione che si è venuta a creare fra Brooke, Ridge e Deacon.

Secondo i nuovi sviluppi, che vedremo l’anno prossimo in Italia, nelle nuove puntate in onda nella madrepatria si assisteranno a attimi di pura tensione fra Ridge Forrester (Thorsten Kaye) e Deacon Sharpe. I due rivali in amore daranno vita ad una vera e propria rissa. Lo stilista, infatti, aggredirà il padre di Hope (Annika Noelle) appreso del tradimento di Brooke Logan.

Ebbene sì, Ridge dopo aver scoperto il tradimento della moglie andrà su tutte le furie e scatenerà la sua ira con il suo rivale, Deacon. Ma come ha scoperto di essere stato tradito da Brooke?

Se seguite le nostre anticipazioni sapete già anche questo. Ma nel caso in cui non conoscete bene la storia e volete approfondirla ve la ricordiamo. Tutto avrà inizio quando Taylor Hayes metterà al corrente lo stilista del tradimento di Brooke con Deacon.

Purtroppo il Forrester dimostrerà di non riuscire a perdonare il gesto della moglie, nonostante si sia trattato soltanto di un bacio. Dall’altra parte, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) apparirà contenta che la vera natura della matrigna sia finalmente uscita allo scoperto.

Per questo motivo, la madre di Kelly spererà che suo padre conceda una nuova chance a sua madre Taylor. Un’intenzione, che si scontrerà con il volere di Hope e Liam (Scott Clifton), i quali vorranno che Brooke ritrovi la serenità accanto a Ridge.