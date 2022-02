Asciugare i capelli in modo naturale: ecco cosa usare

Asciugare i capelli: hai poco tempo ma vuoi ottenere un’asciugatura al top? Ecco cosa fare e soprattutto, quali prodotti utilizzare.

Tutte noi, prima o poi siamo incappate in qualche piccolo problema di asciugatura. Magari abbiamo usato prodotti sbagliati, o magari siamo state troppo frettolose.

Insomma, nessuna di noi è perfetta. Però, ci sono alcune cose che possiamo fare, o meglio alcuni passaggi che possiamo seguire per asciugare i capelli in modo naturale e ottenere un’acconciatura al top!

Asciugare i capelli: consigli utili

Forse non ne siete a conoscenza, ma sapete che i capelli possono rovinarsi anche a causa di un’eccessiva asciugatura? Infatti, l’asciugatura regolare può rendere i capelli opachi e ingestibili.

Ogni tanto, farebbe bene lasciare asciugare i nostri capelli naturalmente, senza l’utilizzo di fonti di calore. Strumenti come la piastra, la stiratura e la permanente causano danni ai capelli, che se ripetuti frequentemente, possono danneggiare i follicoli piliferi e portare alla rottura e alla conseguente caduta dei capelli.

Questi sono alcuni semplici passi che potete fare per mantenere la vostra chioma in perfetta salute.

Una volta terminato lo shampoo, lasciate sgocciolare i capelli in modo da eliminare l’acqua in eccesso. Fate uso di asciugamani assorbenti e morbidi. Tamponate lentamente i vostri capelli con l’asciugamano.

Evitate di sfregare in maniera troppo vigorosa perché può causare danni alle cuticole dei capelli. I capelli umidi sono fragili e più inclini a rompersi. Forse non ne siete a conoscenza, ma sfregare i capelli bagnati può provocare anche le doppie punte.

Iniziate quindi a tamponare dall’alto della testa fino a raggiungere le punte. Assorbite l’acqua in eccesso dalle ciocche. Dopodiché, avvolgete l’asciugamano intorno alla testa e lasciate che assorba l’umidità in eccesso. Lasciatelo così per 5-10 minuti.

Applicare il balsamo

A questo punto, togliete l’asciugamano avvolto. Applicate il balsamo o il siero per capelli a seconda della vostra tipologia di capelli. Potete usare il siero per i capelli crespi e i grovigli.

Mi raccomando, non pettinate i capelli bagnati, perché potreste danneggiare le cuticole. Questo può incrementare anche la perdita di capelli o esserne la causa principale. Lasciateli asciugare all’aria.

Districare i capelli

Districate i capelli semi-umidi con le dita. Muovetele tra i vostri capelli e rimuovete tutti gli eventuali grovigli. Far scorrere le dita tra i capelli non farà altro che aggiungere un volume naturale alle vostre ciocche, lasciandole polpose.

Pettinare i capelli

Dopo aver districato i capelli con le dita è il momento di pettinarli. Usate un pettine a denti larghi per sbarazzarvi dei nodi rimasti. Iniziate a pettinare dalla parte inferiore dei capelli e spostatevi in maniera graduale verso l’alto.

Questo è il modo migliore di pettinare i capelli. Per facilitare la pettinatura potete suddividere la vostra chioma, evitandone così la possibile rottura. Fatto ciò, lasciate asciugare i capelli all’aria per circa un’ora.

Acconciare i capelli

Assicuratevi che i vostri capelli siano completamente asciutti. Passate le dita tra i capelli e controllate l’umidità. Ora potete spazzolarli. A questo punto potete procedere e scegliere l’acconciatura che più vi piace.

Consigli per la cura dei capelli bagnati

Introducete questi suggerimenti nella vostra cura dei capelli per mantenere le ciocche super lucenti.

Usate una cuffia da doccia se siete abituate a spremere l’acqua dai capelli e legarli

Non legate i capelli bagnati, lasciateli sciolti finché non si asciugano completamente

Non pettinate o spazzolate i capelli bagnati

Non strizzateli mentre sono bagnati

Non strofinateli grossolanamente con l’asciugamano

Non lavate i capelli con acqua molto calda o molto fredda

Tagliate i capelli periodicamente per evitare le doppie punte

Limitate l’asciugatura dei capelli con il phon

Usate un balsamo di buona qualità per gestire meglio i vostri capelli

Asciugare i capelli in occasioni speciali

L’asciugatura all’aria non è sempre possibile. A volte non abbiamo abbastanza tempo per asciugare i capelli in modo naturale. inoltre, non è consigliabile tenerli umidi per un periodo prolungato, soprattutto nei periodi più freddi dell’anno perché ci si può ammalare. Inoltre, l’utilizzo del phon a volte risulta necessario, non possiamo proprio farne a meno.

Anche se l’asciugatura frequente non è una grande idea, a volte è più giusta. Asciugare i capelli all’aria può prevenire diversi problemi, come l’alopecia. Ricordate che lasciare che i capelli si asciughino naturalmente aiuta a combattere problemi, anche permanenti, della nostra tanto amata chioma.