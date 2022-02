Il trucco labbra più attuale se hai 40 anni? È lo stesso che portavi a 20!

Nella moda e nel make up ci sono corsi e ricorsi: il nostro trucco labbra a 40 anni può essere tranquillamente quello che portavamo nel 2000!

Ce ne siamo accorte già da un po’: nei look delle dive e delle influencer più famose del momento le labbra anni 2000 stanno spopolando di nuovo!

Il motivo di questo successo è tutto nel fatto che negli anni 2000 si utilizzavano gli stessi colori e le stesse tecniche che oggi vanno per la maggiore.

Oggi come allora l’idea era di ottenere labbra piene, ben definite e voluminose. Inoltre andavano molto di moda i rossetti lucidi e i lucidalabbra che le donne adoravano e che i maschi detestavano con tutto il cuore perché terribilmente appiccicosi.

Naturalmente oltre alle similitudini ci sono delle precise differenze tra il make up di un tempo e quello più attuale. L’importante è conoscerle!

Trucco labbra a 40 anni: portiamo nel 2022 il nostro stile inconfondibile

Negli anni 2000 il must assoluto era la linea scura lungo il contorno labbra abbinata a una sfumatura di rossetto più chiara.

All’epoca si videro in giro dei veri e propri orrori di make up. Molte donne andavano in giro con colori di rossetto che non matchavano con la matita.

A volte si dava l’impressine di avere labbra pallidissime e malate, senza contare che la realizzazione di un contorno molto scuro mette in evidenza tutte le imperfezioni della forma della bocca.

Oggi la linea scura intorno alla bocca è tornata fieramente di moda ma pare che, nel frattempo, le donne abbiano imparato dai propri errori.

La linea scura oggi è conosciuta come tecnica overline e, contrariamente a quella degli anni 2000, non si realizza più percorrendo fedelmente il contorno naturale delle labbra. Al contrario si traccia qualche millimetro all’esterno delle labbra, in maniera da farle apparire leggermente più grandi.

Oltre allo stratagemma con cui regalare alle labbra qualche millimetro in più, nel 2022 abbiamo anche imparato che i colori del rossetto e della matita devono essere molto simili, non devono avere diversi toni di differenza.

In questo modo l’effetto finale sarà molto naturale e sarà più semplice ottenere l’illusione di labbra più gonfie ma naturali.

Oggi come allora però il must è avere labbra morbide, lisce e lucide. Se quando avevamo 20 anni era perfettamente consentito applicare strati e strati di prodotti lucidi, il trucco labbra a 40 anni deve limitarsi un po’.

Per ottenere un effetto lucido, idratato e luminoso è meglio lasciar perdere i rossetti vinilici e i lucidalabbra effetto specchio. Molto meglio optare per il lip balm.

Questo prodotto (che vent’anni fa non avevamo a disposizione!) contiene acido ialuronico e altre preziose sostanze che fungono da emollienti per la pelle e soprattutto da rimpolpanti per i tessuti profondi delle labbra.

Si tratta di azioni cosmetici fondamentali per le labbra dopo una certa età. Dai 40 anni in poi, infatti, le labbra tendono a diventare sempre più secche e addirittura ad assottigliarsi poiché la produzione di collagene diminuisce.

L’ideale quindi è applicare il lip balm e sopra un rossetto dalla texture morbida. Le piccole spaccature e le pellicine delle labbra saranno accuratamente nascoste dall’azione del lip balm, quindi ci potremo anche concedere colori piuttosto chiari e luminosi.

L’ideale è scegliere un rossetto nude, in grado cioè di rendere più uniforme e definito il colore naturale delle labbra senza alterarlo eccessivamente. In questo modo il trucco labbra a 40 anni sarà un formidabile alleato di bellezza nel farci apparire più giovani, pronte a vivere una nuova ed eccitante primavera della nostra vita.