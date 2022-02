Lo sai che dove ti siedi a tavola svela chi sei veramente?

Credi di essere pronto per il test dove ti siedi a tavola? Ebbene sì, il tuo posto preferito ci dice chi sei: pronto a scoprirlo?

Oggi abbiamo pensato ad un test della personalità che può veramente svelarci chi sei tu nel profondo.

Come? Ti sembra impossibile o troppo difficile? Non preoccuparti, abbiamo pensato ad una scelta che prendi praticamente tutti i giorni!

Il nostro test, infatti, oggi arriva direttamente dalla nostra cucina o sala da pranzo.

Sei pronto a rivelarci dove ti siedi?

Test dove ti siedi a tavola: dicci qual è il tuo posto preferito e scopri chi sei

Che persona credi di essere, nel profondo?

Anche se questa domanda ti sembra decisamente troppo filosofica, non preoccuparti: ci siamo noi a risolvere tutti i tuoi dubbi e rispondere a tutte le tue domande!

Come? Ma semplicemente chiedendoti dove ti siedi a tavola!

No, no, aspetta, non ti stiamo invitando a pranzo anche se, forse, sarebbe utile per te immaginarlo.

Oggi vogliamo solo sapere in che punto della tavola preferisci sederti e sì, non ti vergognare, lo sappiamo che hai un posto preferito.

(Tutti lo abbiamo!).

Hai quattro opzioni, che vedi numerate nell’immagine qui sopra.

Puoi scegliere di sederti a capotavola, ad uno dei lati lunghi oppure “sullo spigolo”. Che ne dici, ti va di condividere con noi la tua posizione preferita a tavola per scoprire chi sei veramente?

numero uno, a capotavola: sei chiaramente una persona che non ha paura di guardare gli altri dritto negli occhi, vero?

La tua scelta denota una personalità decisamente dirompente che non solo non ha timore degli altri ma che si posiziona quasi sempre come una figura leader e di guida!

Diciamoci la verità: dietro la patina di grandezza che questa scelta ci suggerisce, c’è anche un grande senso di paura e responsabilità.

A volte, infatti, ti capita di sentire tutto il peso di dover essere la persona che “guida” gli altri o che li fa divertire. Non ci puoi fare niente: ti metti da solo in questa posizione ma anche gli altri si aspettano da te sempre grandi cose!

numero due, sul lato lungo preferibilmente a destra : di certo, se ti siedi al lato lungo del tavolo, sei meno espansivo e protagonista di chi sceglie un altro punto.

Tu, però, hai preferito il lato lungo del tavolo nella posizione più a destra possibile, vicino per quanto possibile al capotavola.

Sei una persona che ha una certa tendenza a “governare” in segreto. Non ti esponi mai e non sei nell’occhio del ciclone però, spesso e volentieri, sei tu che prendi le decisioni e o che guidi i rapporti di forza nei quali ti trovi.

Sei decisamente una persona da non sottovalutare!

Non hai grande voglia di trovarti al centro dell’attenzione e hai bisogno di tempo per te stesso. Questo non vuol dire che tu non possa essere sociale, socievole o anche ciarliero quando vuoi, attenzione!

Sei semplicemente una persona che tiene molto in considerazione l’influenza che gli altri possono avere su di noi e che non vuole perdere il suo tempo e la sua individualità!

Spesso ti “chiudi” in te stesso, perché ti piace la tua compagnia più di quella di qualsiasi altra persona!

numero quattro, vicino lo spigolo: se ti piace molto sederti allo spigolo del tavolo, sentiamo il dovere morale di informarti che una credenza popolare dice che non ti sposerai mai. Attenzione!

Dai, ovviamente il test “dove ti siedi a tavola” non vuole dirti che se questo è il tuo posto preferito allora non ti sposerai, figurati!

Vogliamo capire chi sei e la tua scelta ci aiuta ad inquadrarti per bene. Chi siede allo spigolo del tavolo è qualcuno che ha un estremo bisogno di essere sempre un passo avanti agli altri.

Questa posizione ti permette di non dover sostenere nessun tipo di sguardo diretto ma di poter tenere tutti sotto controllo. Sei in grado di renderti conto di tutto quello che succede e niente ti sfugge. Bisogna fare attenzione con te!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.