Test della Spesa | Dimmi come la fai la spesa e scopri il tuo pregio migliore

Con il test della spesa prenderemo in esame un’abitudine a cui forse non hai mai dato troppa importanza, ma che è molto significativa!

Il modo in cui ci organizziamo per realizzare la spesa del giorno, della settimana o del mese dice moltissimo della nostra personalità, esattamente come tutte le altre azioni di routine che compiamo nella vita quotidiana.

Questo significa che, durante un’azione semplicissima e comune come fare la spesa entrano in funzione meccanismi della nostra mente di cui non siamo consapevoli.

Proprio il fatto che non abbiamo alcun controllo su tali meccanismi significa che essi espongono direttamente la nostra essenza più profonda. Quando compiamo gesti abituali e meccanici, insomma, non possiamo fingere.

Quando facciamo la spesa entrano in azione un senso di dovere e di necessità, ma anche di urgenza e di organizzazione.

Qual è il modo in cui mediamo tra tutte queste necessità e, soprattutto, cosa dice questo di noi?

Test della Spesa

Per fare la spesa si possono tentare diversi approcci che gestiscono due grandi problemi: il tempo che si ha a disposizione e ciò che si deve acquistare. Ti proponiamo due diverse possibilità per ognuno di questi problemi: fai la tua scelta e leggi i due profili corrispondenti.

Le scelte 1 e 4 riguardano quello che si deve acquistare: improvvisi o fai una lista? Le scelte 2 e 3 riguardano la gestione del tempo: vai di corsa o fai con calma?

1 – Acquisti improvvisati

Quando fai la spesa hai una vaga idea di quello che manca in casa tua o della tua famiglia. Di certo sai che dovrai acquistare un certo numero di prodotti ma c’è una grossa probabilità che improvviserai gran parte degli acquisti.

Il motivo è semplice: adori farti guidare dai sensi e soprattutto dall’ispirazione. Sei dell’idea che è giusto avere dei piani e delle regole, ma funziona molto meglio quando abbiamo la capacità di mettere da parte le regole per fidarci dell’istinto.

Se è così che fai la spesa sei una persona piena di fantasia e soprattutto con un’intelligenza vivace e molto creativa. Tenti disperatamente di dare un’ordine alla tua vita, ma la verità è che non ci riuscirai mai perché uscire dagli schemi fa parte di te.

Questa grande originalità è proprio ciò che ti viene invidiato più spesso dalle altre persone.

2 – La spesa di corsa

Quando entri in un supermercato o in un qualsiasi altro negozio hai sempre i minuti contati. Per questo motivo odi fare la spesa nei negozi che non conosci bene. Preferisci di gran lunga i punti vendita in cui sei stata più volte perché sei in grado di schizzare da uno scaffale all’altro sapendo esattamente dove si trova ciò che ti serve.

Se questo è lo stile con cui fai la spesa di solito sei una persona fin troppo attiva, che tende sempre a ficcare in una sola giornata o in un breve lasso di tempo un gran numero di impegni.

Ti piace vivere un po’ sotto pressione perché sei convinta che solo sotto pressione diamo il meglio di noi, esattamente come il carbone, sotto pressione, si trasforma in diamanti.

Probabilmente sei una grande perfezionista e cerchi sempre di fare le cose al meglio delle tue possibilità, finendo puntualmente per stressarti se le cose non vanno come speravi. Le persone tendono a non vedere lo stress che nasce dal tentare di dare sempre il massimo, quindi la tua capacità di fare sempre le cose per bene è una delle cose che più ti vengono invidiate.

3 – La spesa con calma

Chi ha detto che la spesa dev’essere un’attività stressante? Probabilmente sei una delle vere appassionate di spesa al supermercato, perché ti piace passeggiare tra le corsie e prenderti il tuo tempo per fare le scelte e gli acquisti migliori.

In generale non ti piace fare le cose in fretta: preferisci goderti ogni minuto anche delle incombenze quotidiane perché hai la rara capacità di trovare il bello e il buono nelle piccole cose.

Sei una persona ottimista e positiva, che difficilmente “perde la bussola”. Sei sempre ben concentrata su quali sono le tue priorità e sui bisogni tuoi e della tua famiglia.

Niente riesce a farti “deviare” dal tuo percorso mentale e dalla tua abitudine alla calma e alla felicità. Proprio questa grande serenità mentale è ciò che ti invidiano di più le persone che ti conoscono.

4 – La lista della spesa

Per fare la spesa occorre avere una lista della spesa. Per te si tratta di una verità incontrovertibile, una di quelle da cui assolutamente non si può ignorare.

Sei una persona estremamente precisa che ama avere il controllo delle cose. Hai sempre un’idea molto chiara di quello che c’è bisogno di fare ma anche di come si debba fare per non commettere errori.

Ti piace seguire le regole per il semplice fatto che odi il caos e la confusione. Se c’è qualcosa che proprio non tolleri è l’approssimazione.

Probabilmente le persone spesso ti giudicano come una persona piuttosto rigida, quasi non in grado di godersi la vita. La verità è che dal tuo punto di vista la tua vita va benissimo così. Sei in grado di portare a compimento gran parte delle cose che ti prefiggi di fare, tieni sempre fede alla parola data e su di te si può sempre contare.

Proprio questa grande capacità di vivere una vita organizzata e di saper esercitare un grande controllo sulla tua vita è uno degli aspetti più invidiati del tuo carattere!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.