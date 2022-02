La vostra relazione non funziona? Prova a cambiare queste 8 cose

Molto spesso le relazioni che non funzionano hanno in comune queste 8 cose. Se è lo stesso per te è tempo di apportare qualche cambiamento.

Una relazione non è immune ai problemi. Piccole incomprensioni sono normalissime e non dovrebbero far temere il peggio. Diverso è il caso in cui all’interno della coppia il clima è sempre più teso e i conflitti sempre più accesi e i partner hanno smesso di lottare per il loro amore. Solitamente queste coppie scoppiate hanno in comune 8 cose.

Se qualcosa va storto nella relazione è perché qualcos’altro non funziona. Secondo molti esperti di coppia i problemi di una coppia si possono riassumere in 8 punti o meglio 8 motivi per i quali le cose non vanno come dovrebbero. Se farete leva su questi motivi e apporterete qualche cambiamento in questi 8 punti potreste ottenere notevoli miglioramenti.

8 motivi per i quali spesso le relazioni colano a picco

Quando incontri la persona giusta te ne rendi conto subito perché con lei tendenzialmente le cose sono facili, non difficili. Se, in questo momento, fai fatica a far funzionare le cose con il tuo partner probabilmente è giunto il momento di interrogarvi su cosa volete veramente. Di seguito ti elenchiamo gli 8 motivi per i quali le relazioni solitamente si deteriorano:

1. La coppia forza le cose

A volte ci rendiamo conto che le cose sono difficili e che siamo due persone che vogliono cose diverse ma non per questo molliamo. Questo è uno sbaglio. Forzare le cose non le farà funzionare in futuro, o almeno non come desideri. Tieni presente che forzare le cose non farà che peggiorare le cose.

2. Ti aspetti troppo dal tuo partner

Spesso proiettiamo le nostre aspettative sull’altro senza pensare che l’altro è una persona distinta e probabilmente molto diversa da noi. Desideriamo che agisca come ci farebbe piacere che agisca, che ci dimostri amore nel modo in cui lo dimostriamo noi. Il punto è che ignorare di essere due persone diverse è un grandissimo errore.

3. Ti aspetti troppo poco dal tuo partner

Anche non volere che il partner sia un buon partner vi potrebbe allontanare. Tu sai cosa vuoi da una relazione, sai a cosa aspiri, cosa ti renderebbe felice. Fare finta di accontentarti non ti accontenterà a lungo. Se le tue aspettative restano basse non raggiungerete il vostro massimo potenziale insieme e non decollerete come coppia.

4. Frequenti sempre con lo stesso tipo di persona

Se ti colpiscono determinate caratteristiche di una persona, interrogati. Se continui a uscire con tipi che hanno un carattere e un comportamento simile, tipi con i quali le cose non sono decollate, significa che quel tipo di persona non fa al caso tuo. A volte è molto ovvio ma non ci si pensa. Confronta, pensaci, paragona. Esci con persone molto diverse e potresti capire qualcosa di nuovo su cosa ti piace di una relazione.

5. Avere un eccessivo controllo sul partner

Essere in due che significato ha per te? Significa condividere tutto? Fare tutto insieme? o significa trovare un equilibrio? Rispettate i vostri reciproci limiti.

6. Siete troppo diversi

Si sente sempre dire che gli opposti si attraggono, in realtà provare attrazione non significa che poi si vada anche d’accordo o che per andare d’accordo non sia necessario forzare le cose. Se vuoi una relazione ideale scegli una persona simile a te e che voglia le tue stesse cose e che veda la vita con i tuoi stessi colori. E’ più facile capirvi così.

7. Non siete sentimentalmente maturi

Per capire che tipo di persona si addice a noi e al nostro modo di essere dovresti frequentare diverse persone, e anche molto diverse tra loro. E’ l’unico modo che hai per capire quali caratteristiche favoriscono quella che tu ritieni essere una relazione sana.

8. A volte le cose semplicemente non funzionano

Infine bisogna semplicemente prendere atto del fatto che a volte non va e basta. Anche se in realtà non c’è niente che non va, la relazione non decolla. E’ il tempo che sancisce che le cose tra voi non andranno mai come volete che vadano. Anche se vi sforzerete, comunicherete e anche se farete di tutto, perchè ancora una volta non farete altro che forzare una situazione.

Chiediti sempre cosa vuoi veramente. Giudica obiettivamente ogni situazione, non addentratevi in rapporti complicati perché amate gli obiettivi impossibili. Non serve a rendervi felici in una storia stabile e duratura. L’amore non basta.