Quanto costa essere alla moda? Ecco 5 capi cool a meno di 50 euro

Quanto costa essere alla moda? Se lo chiedono in tantissime. La verità è che non sempre deve costare tanto. Ecco 5 capi del momento a meno di 50 euro.

Essere alla moda, ma senza dover spendere un capitale, è possibilissimo. Esistono abiti, accessori, perfettamente in linea con le ultime tendenze ma, allo stesso tempo, più che economici. Sembra utopia, ma è la pura realtà.

Qualche anno fa, prima dell’avvento degli e – commerce, guardavamo gli abiti in passerella e giravamo tutti i negozi della nostra città sperando di trovare qualcosa di simile, che fosse però al contempo non troppo costoso. Difficile, a volte, restare soddisfatte. Oggi, grazie a siti come Shein, Asos e tanti altri – ma soprattutto grazie ai comodissimi filtri di ricerca – possiamo cercare quello che ci serve comodamente da casa nostra. Ecco quindi 5 nostre proposte, tante quanto sono i capi del momento acquistabili a meno di 50 euro.

5 capi del momento a meno di 50 euro

Rosso, giallo illuminating, rosa shocking: quest’anno i colori dire moda significa dire colori sgargianti. Insomma, nessuna di noi potrà passare inosservata, ma come farlo senza spendere un patrimonio? Semplice, andando su Shein ed acquistando questo bellissimo abito a costine dolcevita a maniche lunghe e a collo alto. Il prezzo? 9 euro.

2. Britney Spears cantava “One more time”, Hilary Duff era Lizzie McGuire, esistevano ancora le Spice Girls e Paris Hilton stava diventando famosa in tutto il mondo. Erano i primi anni 2000, non esistevano ancora gli smartphone, i social erano sostituiti dalla vita sociale e non sapevamo di essere felici. Ebbene sì, questo tocco nostalgico appartiene anche alla moda. Chi non ha sentito parlare della moda – resa celebre da TikTok – Y2K.

Nonostante la generazione Z all’epoca fosse ancora in fasce, questa moda spopola soprattutto in quella fascia di età. Ma ovviamente tutte noi, a qualsiasi età, possiamo decidere di voler fare un tuffo nel passato. E come non ricordare nei primi anni 2000 i famosissimi pantaloni a vita ultra bassa, che all’epoca facevano tanto discutere, ma che tutte volevamo indossare. Oggi ce la sentiamo davvero di indossarli? Se sì, eccone uno acquistabile su Asos a soli 24,95 euro.

3. Il tempo del Covid – 19 sta per terminare (si spera) e c’è chi si sta preparando a tornare in ufficio dopo un lungo periodo di smartworking. E perché rinunciare alla moda per il lavoro? Quest’anno sì a pantaloni a vita alta larghissimi e sì a colori come nero, marrone, grigio (ma solo in ufficio). Ecco quindi un comodissimo ed elegantissimo pantalone disponibile su AliExpress a soli 18,85 euro.

4. Fa ancora freddo, è vero, ma ormai stanno riaprendo tutti i locali e le discoteche (e comunque esistono sempre i termosifoni) quindi i look cut out sono immancabili ed irrinunciabili. Siamo abituati a vederli sulle passerelle, ma in realtà sono a disposizione di noi tutte le donne che vogliono osare, ma anche che vogliono semplicemente sentirsi bene.

Sì, perchè gli outfit cut out – che, per chi non lo sapesse sono semplicemente quelli che lasciano scoperta una parte del corpo – non sono solo adatti per andare a ballare, ma vanno benissimo anche per andare semplicemente a cena fuori, al cinema, al bar in centro con le amiche. Sicuramente più audace è l’abito a maniche lunghe color cioccolato disponibile su Asos a soli 24,95 euro, a dimostrazione che essere alla moda senza però spendere un capitale è possibile e facilissimo.

5. Possono sembrare un classico, ma in realtà gli stivali neri sono una vera e propria tendenza quest’anno. Alti, bassi, fin sopra al ginocchio, con i tacchi a spillo, senza tacco, di pelle, scamosciati, ce ne sono per tutti i gusti. Esistono infinite possibilità quando si parla di stivali neri e questi possono essere adatti a tantissime occasioni: indossati con un abito elegante possono essere perfetti per un party, con dei semplici jeans e t – shirt possono essere utilizzati per uscire, con un vestitino corto diventano adatti ad un aperitivo.

Insomma, sono il must have di questa stagione (e della vita di ogni donna). Su Shein è possibile trovare diverse soluzioni economiche, ma allo stesso tempo trendy, come questi stivali con un tacco non troppo alto – e comunque comodo – che, con il 26% di sconto, sono acquistabili a soli 29,00 euro.