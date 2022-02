Meghan comanda Harry a bacchetta: adesso c’è la conferma ufficiale

By

Meghan comanda Harry? Forse non a molti piace quest’idea, ma pare che sia proprio la verità. Quali sono le conseguenze?

Da quando Meghan Markle è entrata sulla scena, tutti gli appassionati della storia della Famiglia Reale inglese hanno guardato a lei con un briciolo di sospetto.

Donna bellissima, innamoratissima e “apparentemente perfetta sotto ogni aspetto”, esattamente come Mary Poppins, quando si è fidanzata con Harry ha conquistato tutti.

L’idea che tutte le donne vedevano rappresentata nella sua storia era quella, rovesciata, della più classica delle favole.

Non si trattava più del principe che salva la principessa, quanto piuttosto di una donne che viene scelta per diventare principessa e che, alla fine, salva il principe.

Il problema è che con l’andar del tempo tutti hanno cominciato a rendersi conto che la favola di Harry e Meghan non era poi così perfetta come ci eravamo immaginati che fosse.

Secondo molti Meghan è una donna manipolatrice e senza scrupoli che ha individuato molto facilmente le debolezze di Harry e le ha utilizzate a proprio vantaggio.

Oggi addirittura degli esperti hanno affermato che Meghan controlla Harry come un burattino. È davvero così?

Forse Meghan comanda Harry, ma non dovrebbe affatto esserne fiera

Come si può stabilire se una persona è davvero più intelligente di un’altra? Ma soprattutto, ha davvero senso farlo? E perché quest’affermazione ha così tanto peso nella dinamica di coppia tra Harry e Meghan?

Essendo una delle coppie più famose e chiacchierate del mondo, Harry e Meghan sono sempre stati, loro malgrado, sotto i riflettori. Inoltre, com’è accaduto in passato per tutti gli altri membri della Famiglia Reale, le loro azioni vengono passate al microscopio.

Recentemente un esperto del comportamento non verbale ha analizzato nel dettaglio le interazioni tra Harry e Meghan quando i due partecipano a un evento pubblico in cui appaiono come coppia.

L’esperto si chiama Jesús Enrique Rosas e ha analizzato per molto tempo i filmati della coppia prima e dopo la Megxit.

Secondo Rosas a Meghan bastano pochissimi cenni del capo o delle mani per dire a Harry quello che deve o non deve fare.

In alcuni casi si è trattato di episodi eclatanti, durante i quali la Duchessa ha semplicemente sfiorato o guardato suo marito perché lui smettesse di parlare e assecondasse la volontà di lei.

Nel 2019, durante un evento ai Wellchild Awards, Harry si stava intrattenendo con le persone che erano intervenute all’evento, ma Meghan si era stufata. Dal momento che Harry non arrivava a intuire il suo malessere, Meghan si allontanò dal gruppo di persone che parlavano con il Principe senza dire una parola. Lui smise di parlare e la seguì.

Un evento simile si è verificato durante la famosa intervista con Oprah Winfrey. Durante le riprese Harry stava evidentemente prendendo troppo spazio davanti alla telecamera, oscurando Meghan. Lei gli sfiorò la mano, lui fece immediatamente il classico “passo indietro” che qualche anno fa costò ad Amadeus mesi di polemiche.

Jesùs Rosas ha potuto concludere solo in un modo: Meghan controlla Harry e lo fa dal principio del loro matrimonio.

In pratica chi detiene il potere decisionale nella coppia è lei, e lui non fa altro che adeguarsi alla sua volontà.

Si tratta sicuramente di una fine molto triste per un uomo che ha deciso di lasciare una vita di privilegi per non dover sottostare a un’infinita serie di regole che limitavano la sua libertà personale. Oggi le regole sono molto meno, ma di certo Harry è solo passato da una Regina all’altra.

