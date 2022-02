Le borse a cuore più belle delle nuove collezioni primavera – estate

Siamo ben lontane da “L’Amour fou” (romanzo di André Breton edito nel 1937) ma fondamentalmente, nonostante tutte le batoste prese nella vita reale, restiamo per la maggior parte, delle inguaribili romantiche. Per dichiararlo al mondo ci pensa la moda grazie agli stilisti che hanno lanciato le borse a cuore. Scopriamo le più belle del momento.

Cosa c’è di più bello dell’essere innamorate? Le più disilluse potrebbero rispondere “essere ricche” ma a parte il fatto che una cosa non esclude l’altra, sarebbe meglio essere felici con una bella borsa nuova a cuore come quelle che vedremo insieme oggi. Firmate, colorate e desiderate, fanno parte delle nuove collezioni primavera – estate 2022 e sono irresistibili.

Borse a cuore: dolci e preziose, da avere “asap”

La prima stupenda proposta è anche la più costosa ed è firmata Saint Laurent. Il cuore nero, bombato, asimmetrico ha la placca con logo color oro ed una rapida chiusura a clip. Costa 1550 euro.

La borsa pochette a cuore di Kate Spade New York è rossa, con manico morbido in pelle composto da un susseguirsi di cuori rossi e rosa ed una tracolla rimovibile semplice e sottile. Si trova in vendita su Zalando a 424,99 euro. Da mostrare la sera con un abito corto, magari non ad un primo appuntamento, meglio evitare di far agitare il papabile futuro compagno.

Valida alternativa ad un prezzo più contenuto (125,78 euro su Amazon) è quella di Alviero Martini Prima Classe. Realizzata in pelle con l’inconfondibile mappa nelle tonalità del beige, ha una tracolla in cuoio e dettagli laterali dorati che richiamano la cerniera. Ottima con un paio di blu jeans, molto portabile come seconda borsa durante un viaggio.

Su Giglio.com c’è una clutch che la sera vi farà brillare. Realizzata da Monnalisa, ha le frange con strass su entrambi i lati, si porta a mano, ha manico rigido lucido ed il cuore bombato grigio perla. Il prezzo è di 141 euro ed è disponibile anche nella versione rosa bubble.

Nessun obbligo riguardo ad occhiali a cuore o in merito ai collant con cuoricini colorati ma, trattandosi di borse, un pensierino lo si può fare. L’importante è provare e poi, mal che vada, si può sempre rivendere o regalare.

Silvia Zanchi